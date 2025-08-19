Hinchas de Racing lanzaron bombas de estruendo y fuegos artificiales en la zona del hotel donde concentró Peñarol; mirá los videos

Hinchas de Racing lanzaron fuegos artificiales en la zona donde concentró Peñarol

Hinchas de Racing de Avellaneda lanzaron bombas de estruendo y fuegos artificiales en las inmediaciones del hotel donde concentró Peñarol, en la madrugada de este martes, previo al partido que jugarán a las 21:30 en el Cilindro, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La vieja costumbre copera para molestar el sueño de los futbolistas volvió a realizarse en las primeras horas de este martes.

Pese a que los aurinegros eligieron un hotel en un barrio privado en la zona de Hudson, alejado de la zona céntrica de Buenos Aires, los hinchas de la academia llegaron al lugar y lanzaron pirotecnia, como se pudo ver en videos que circularon en las redes sociales.

Algunos de ellos fueron publicados en la cuenta del periodista Pablo Carrozza, quien además es hincha de Nacional, que este lunes había comunicado el lugar en el que se alojaba Peñarol, lo que generó reacciones de los hinchas carboneros.

"Racing no duerme, Peñarol tampoco", se lee en uno de los videos, mientras que otor dice "La Guardia Imperial", la histórica barra del equipo albiceleste.