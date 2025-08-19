Dólar
Hinchas de Racing lanzaron bombas de estruendo y fuegos artificiales en la zona del hotel donde concentró Peñarol; mirá los videos

Pese a que Peñarol eligió un hotel en un barrio privado en la zona de Hudson, alejado de la zona céntrica de Buenos Aires, hinchas de Racing llegaron al lugar y lanzaron pirotecnia

19 de agosto 2025 - 7:55hs

Hinchas de Racing lanzaron fuegos artificiales en la zona donde concentró Peñarol

La vieja costumbre copera para molestar el sueño de los futbolistas volvió a realizarse en las primeras horas de este martes.

Pese a que los aurinegros eligieron un hotel en un barrio privado en la zona de Hudson, alejado de la zona céntrica de Buenos Aires, los hinchas de la academia llegaron al lugar y lanzaron pirotecnia, como se pudo ver en videos que circularon en las redes sociales.

"Racing no duerme, Peñarol tampoco", se lee en uno de los videos, mientras que otor dice "La Guardia Imperial", la histórica barra del equipo albiceleste.

