Con Wilmar Roldán, Racing vs Peñarol no será una batalla como en el Campeón del Siglo; mirá sus datos y lo que dice la IA sobre su estilo y el de Raphael Claus

Luego de lo que fue el partido de ida Peñarol vs Racing por la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores en el Campeón del Siglo, con un permisivo juez brasileño Raphael Claus, la historia parece que será otra este martes en Avellaneda, donde se jugará el partido de vuelta a la hora 21:30 , con la presencia del juez colombiano Wilmar Roldán , más estricto y experiente.

En el primer partido de la serie estuvo marcado por un juego duro, con 12 faltas de Peñarol y 22 de Racing, entre ellas las infracciones que sacaron de partido a Leo Fernández, y con una actuación arbitral que tuvo tres tarjetas para los locales y cuatro para los argentinos.

Pese a sus siete tarjetas, que subieron su promedio, Claus fue cuestionado porque dejó cometer faltas a ambos equipos sin apercibir a los jugadores .

Los datos del juez brasileño en la Copa Libertadores indican que lleva 37 partidos arbitrados, con 158 amarillas y siete rojas (cinco directas y dos por doble amarilla).

20250818 FBL - LIBERTADORES - PENAROL - RACING Brazilian referee Raphael Claus gestures during the Copa Libertadores round of 16 first leg football match between Uruguay's Penarol and Argentina's Racing, at the Campeon del Siglo stadium in Montevideo, on

Su promedio es de 4,27 amarillas por juego y 0,18 de rojas.

Wilmar Roldán, más experiencia y más estricto

Cuando se conoció que el colombiano Roldán fue designado para el partido revancha de la serie, hubo reacciones debido a la tendencia localista del juez.

-lcm5485-jpg..webp Wilmar Roldán Leonardo Carreño

Las veces que dirigió a Peñarol, los carboneros perdieron todos sus partidos como visitante (4) y ganaron todos los de local (3). Lo mismo para Racing (2 ganados y 1 perdido).

Además, sus datos demuestran que es más estricto que Claus.

Roldán es el juez con más encuentro arbitrados en la Copa Libertadores, con 132 juegos hasta el momento, en los que sacó 722 amarillas y mostró 65 rojas (42 directas y 23 por doble amarilla).

Su promedio de amarillas es de 5,46 por partidos, superior a las 4,27 de Claus, y el de rojas es de 0,49 por partidos, más que el 0,18 del brasileño.

Lo que dice la Inteligencia Artificial sobre Wilmar Roldán y Raphael Claus

Wilmar Roldán:

Experiencia: Es el árbitro con más partidos dirigidos en la historia de la Copa Libertadores (132), incluyendo cuatro finales (2012, 2013, 2014, 2023).

Estilo: Conocido por su autoridad y seguridad en el campo, busca controlar el juego con un enfoque meticuloso, alternando entre pragmatismo y rigidez según el contexto. Es considerado estricto, lo que se refleja en su alto promedio de tarjetas.

000-329f3mf-jpg..webp Wilmar Roldán le arbitrará a Peñarol en su debut por la Copa Juan Mabromata / AFP

Polémicas: Ha enfrentado críticas, como en la semifinal de 2017 entre Lanús y River, donde decisiones relacionadas con el VAR generaron controversia, y en la Copa América 2024 por supuestos errores en Chile vs. Canadá.

Reconocimientos: Nominado como mejor árbitro del mundo por la IFFHS en 2021 y 2023, y considerado el mejor de Sudamérica por CONMEBOL en 2013.

Raphael Claus:

Experiencia: Árbitro FIFA desde 2015, con amplia trayectoria en competiciones sudamericanas. Ha dirigido partidos de alto perfil, como el Peñarol vs. Racing en 2025.

Estilo: Pragmático, con tendencia a mantener la continuidad del juego, pero puede ser severo en partidos con muchos roces, como se vio en el mencionado encuentro de 2025 (7 amarillas). Es menos propenso a expulsiones que Roldán.

Polémicas: También ha sido criticado, especialmente por equipos argentinos, por decisiones consideradas localistas en partidos como el Superclásico de 2019 entre River y Boca.

Reconocimientos: Aunque respetado, no se mencionan distinciones tan destacadas como las de Roldán a nivel continental o mundial.

Diferencias clave:

Experiencia en Copa Libertadores: Roldán tiene un récord histórico con 124 partidos y 4 finales, superando ampliamente a Claus, cuya experiencia específica en el torneo es menos documentada.

Uso de tarjetas: Roldán es más estricto, con un promedio de tarjetas totales y rojas más alto que Claus, quien parece más moderado pero puede ser severo en contextos específicos.

Estilo: Roldán se destaca por su autoridad y rigidez, mientras que Claus prioriza la continuidad del juego, aunque ambos han sido cuestionados por decisiones polémicas.

Reconocimiento: Roldán tiene un perfil más consolidado a nivel internacional, con reconocimientos de la IFFHS y CONMEBOL, mientras que Claus, aunque respetado, no alcanza el mismo nivel de distinción.

Conclusión:

Wilmar Roldán tiene un promedio de tarjetas más alto y una carrera más extensa y reconocida en el torneo en comparación con Raphael Claus. Roldán es más estricto y autoritario, mientras que Claus tiende a ser más pragmático, aunque ambos han enfrentado críticas por decisiones controvertidas.