"Hasta la final no paramos": el muy distendido entrenamiento de Racing antes del partido frente a Peñarol y los mensajes de sus jugadores; mirá el video

Práctica de Racing antes del partido ante Peñarol

Los jugadores de Racing cerraron de forma muy distendida sus entrenamientos para el partido ante Peñarol de este martes a las 21:30 en Avellaneda , donde deberán dar vuelta el 1-0 de la ida en Montevideo para seguir en carrera en la Copa Libertadores.

En la previa del partido, realizaron la última práctica en un muy buen ambiente y con la presencia de Diego Milito, manager del equipo.

“Mañana súbanse todos, hasta la final no paramos”, dijo el arquero Gabriel Arias desde el interior de una camioneta, sonriente.

“Vamos a ganar”, dijo otro de los jugadores, el colombiano Duvan Vergara.

El uruguayo Adrián Balboa, señaló: “Estamos piola, bien pillos”. “Es un partido sumamente difícil, pero tenemos demasiada actitud y demasiada sangre”, agregó.

En tanto, otro uruguayo, Gastón Martirena dijo que los hinchas “van a explotar la cancha” como en “partidos anteriores”. “Nos empuja mucho a nosotros eso”, agregó.

Racing vs Peñarol en Avellaneda

Racing Club recibirá este martes, en partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, a Peñarol e intentará la remontada tras caer en la ida en Montevideo (1-0) en un duelo que se espera caliente sobre el césped y las tribunas.

En la ida, disputada el martes pasado, Peñarol logró sacar diferencias en un duelo muy cerrado gracias a un tanto de David Terans a diez minutos del final.

El conjunto argentino, último campeón de la Copa Sudamericana, no logró imponer su habitual juego colectivo y se fue con las manos vacías pero con sed de revancha.

Con vista al choque de este martes, hay mucha atención puesta en el trato que recibirán los cerca de 4.000 simpatizantes del carbonero que visitarán el 'Cilindro' de Avellaneda, tras las quejas de la afición argentina por el trato recibido en Montevideo.

En el plano local, Racing viene de caer como local por 1-2 ante Tigre por la quinta jornada del Torneo Clausura.

En un final electrizante, el conjunto visitante -que jugaba con un jugador más y preservó a la mayoría de sus titulares- revirtió el resultado en los últimos cinco minutos de juego con dos anotaciones, que dejaron a Racing en la penúltima posición de la Zona A del torneo Clausura con apenas cuatro puntos sobre quince posibles.

Peñarol, por su parte, perdió este viernes su invicto en el torneo Clausura uruguayo al caer por 1-2 frente a Boston River en un encuentro por la tercera jornada, en la que presentó mayoría de suplentes.

El conjunto local se adelantó por intermedio de Guillermo López y duplicó gracias a Agustín Albarracín. Sobre el final, Matías Arezo descontó para Peñarol.

Con este resultado, tras ganar en las primeras dos fechas, el conjunto aurinegro dejó sus primeros puntos por el camino y quedó con seis unidades, mientras que Boston River mantuvo su invicto y llegó a siete.

El vencedor de esta eliminatoria se medirá en los cuartos de final de la Libertadores con el ganador del duelo entre el Vélez argentino y el Fortaleza brasileño.

Alineaciones probables:

Racing: Gabriel Arias, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara. Entrenador: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi, Javier Cabrera y Jesús Trindade; David Terans y Maximiliano Silvera. Entrenador: Diego Aguirre.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL).

Hora: 21.30

Estadio: Presidente Juan Domingo Perón, de Avellaneda (provincia de Buenos Aires).

Con base en EFE