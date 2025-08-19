Dólar
/ Nacional / CHOQUE MÚLTIPLE

"Quedamos rodeados": habló el taxista afectado por choque múltiple en Ciudad Vieja

Según el taxista, "nunca" en su vida había vivido algo así y espera que esta sea la "última" vez en la que tenga que atravesar una situación similar

19 de agosto 2025 - 13:17hs
Captura de pantalla 2025-08-19 131416

Este martes, una persecución policial con tiroteo incluido terminó con un choque múltiple. Una de las víctimas del accidente, un taxista llamado Guillermo, contó cómo vivió el incidente y detallé que "nunca" en su vida había vivido una situación similar.

Según informó en primera instancia el programa 8AM (Canal 4) y confirmó El Observador con fuentes policiales, los hechos iniciaron cuando un patrullero intentó detener a una persona que se encontraba en un auto blanco.

Este se dio a la fuga y, por tanto, los oficiales iniciaron una persecución a alta velocidad. Durante esta situación, los efectivos realizaron varios disparos para detener al vehículo.

Finalmente, y luego de algunos intentos, los impactos alcanzaron el costado del auto, que luego de que el conductor perdiera el control, terminó impactando contra un taxi en la intersección de Washington y Guaraní, en Ciudad Vieja.

El impacto provocó daños en el taxi y en dos vehículos estacionados en la zona. El conductor del taxi solo sufrió un golpe leve y no presenta lesiones graves. Los otros vehículos involucrados sufrieron daños materiales significativos.

La persecución terminó en las inmediaciones del Hospital Maciel, donde el conductor del automóvil blanco fue detenido por la Policía.

En declaraciones con Telemundo (Canal 12), el taxista detalló que producto de lo que pasó está "complicado desde temprano".

"En cuanto me chocó, quedamos rodeados, pero yo a la Policía no la vi venir. Cuando terminó el choque, él ya no estaba dentro del coche, pero lo agarró la Policía del Maciel", contó.

Según Guillermo, "nunca" en su vida había vivido algo así y espera que esta sea la "última" vez en la que tenga que atravesar una situación similar.

Finalmente, sobre como es manejar actualmente en Montevideo, aclaró que si manejas "a lo loco" al final te va a ir "mal" y si circulas con "tranquilidad" te irá "mejor".

Temas:

taxista policial choque

