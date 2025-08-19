Persecución policial, tiroteo y choque múltiple en Ciudad Vieja: una persona fue detenida

Este martes se registró un choque múltiple en la intersección de Washington y Guaraní, en el corazón de Ciudad Vieja, luego de una persecución policial con tiroteo que terminó con una persona detenida, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según información policial consignada por el programa 8AM (Canal 4) los hechos comenzaron cuando un patrullero intentó detener a un automóvil blanco, cuyo conductor hizo caso omiso a la señal de alto y continuó la marcha a gran velocidad. Durante la persecución, los efectivos realizaron disparos para intentar detener al vehículo. Uno de los impactos alcanzó el costado del automóvil perseguido, que, tras perder el control, chocó frontalmente con un taxi que circulaba por la calle Guaraní.

El impacto provocó daños en el taxi y en dos vehículos estacionados en la zona. El conductor del taxi solo sufrió un golpe leve y no presenta lesiones graves. Los otros vehículos involucrados sufrieron daños materiales significativos.

La persecución terminó en las inmediaciones del Hospital Maciel, donde el conductor del automóvil blanco fue detenido por la Policía. El incidente también afectó el tránsito en el área, ya que se cortó el tramo de Guaraní entre Washington y Piedras, aunque la circulación por la calle Washington no se vio interrumpida.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer los detalles del suceso.