Nacional / CLIMA

Uruguay en alerta por ciclón extratropical: Sinae advierte a centros departamentales de emergencia de todo el país

El Sinae pidió activar protocolos preventivos a los centros departamentales de emergencia

18 de agosto 2025 - 12:43hs
20250331 Mal tiempo, rambla, olas, rio de la plata, temporal.
Foto: Inés Guimaraens

El Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) emitió una alerta para los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (CECOED) de todo el país debido a la llegada de un ciclón extratropical que afectará a Uruguay a partir de la madrugada del martes. La advertencia responde a una intensificación de las condiciones climáticas que podría traer consigo fuertes vientos y lluvias intensas, lo que obligó a los centros departamentales de emergencia a activar protocolos preventivos.

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se espera un notable aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 80 km/h. El fenómeno se debe a la profundización de un sistema de baja presión sobre el litoral oeste del país, que provocará "vientos persistentes de 40-60 km/h, con rachas entre 60-80 km/h" en las primeras horas del martes.

Las precipitaciones serán otro de los efectos más destacados de este ciclón extratropical, que traerá "tormentas ocasionales" a lo largo de todo el territorio. Durante el miércoles 20, el sistema se desplazará hacia el sureste, modificando la dirección de los vientos, que cambiarán a partir del sector oeste. En particular, las zonas al sur del río Negro serán las más afectadas, aunque el panorama comenzará a mejorar hacia la tarde del miércoles.

Ante esta situación, el Sinae instó a la población a mantenerse alerta y tomar precauciones. En primer lugar, se sugirió cuidar especialmente a personas vulnerables y animales domésticos, evitando desplazamientos innecesarios durante el mal tiempo. También se advirtió sobre los riesgos de intentar cruzar arroyos, cañadas o ríos desbordados, un peligro común en situaciones de fuertes lluvias.

El aviso de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) alertó sobre la llegada de vientos fuertes y lluvias abundantes desde la madrugada del martes 19 de agosto hasta el jueves 21. Se espera que los vientos, con rachas de hasta 80 km/h, aumenten debido a un ciclón extratropical en el litoral oeste del país. Las precipitaciones y tormentas afectarán todo el territorio, con un cambio en la dirección del viento hacia el oeste el miércoles 20, principalmente en el sur del Río Negro. Las lluvias disminuirán en la tarde del miércoles y los vientos amainarán en la madrugada del jueves 21.

