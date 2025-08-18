Uruguay en alerta por ciclón extratropical: Sinae advierte a centros departamentales de emergencia de todo el país

Foto: Inés Guimaraens

El Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) emitió una alerta para los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (CECOED) de todo el país debido a la llegada de un ciclón extratropical que afectará a Uruguay a partir de la madrugada del martes. La advertencia responde a una intensificación de las condiciones climáticas que podría traer consigo fuertes vientos y lluvias intensas, lo que obligó a los centros departamentales de emergencia a activar protocolos preventivos.

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se espera un notable aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 80 km/h. El fenómeno se debe a la profundización de un sistema de baja presión sobre el litoral oeste del país, que provocará "vientos persistentes de 40-60 km/h, con rachas entre 60-80 km/h" en las primeras horas del martes.

Las precipitaciones serán otro de los efectos más destacados de este ciclón extratropical, que traerá "tormentas ocasionales" a lo largo de todo el territorio. Durante el miércoles 20, el sistema se desplazará hacia el sureste, modificando la dirección de los vientos, que cambiarán a partir del sector oeste. En particular, las zonas al sur del río Negro serán las más afectadas, aunque el panorama comenzará a mejorar hacia la tarde del miércoles.

Ante esta situación, el Sinae instó a la población a mantenerse alerta y tomar precauciones. En primer lugar, se sugirió cuidar especialmente a personas vulnerables y animales domésticos, evitando desplazamientos innecesarios durante el mal tiempo. También se advirtió sobre los riesgos de intentar cruzar arroyos, cañadas o ríos desbordados, un peligro común en situaciones de fuertes lluvias.

