Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  13°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / NUEVA AMENAZA

Evacuaron el Liceo N° 22 de La Teja por una amenaza de bomba falsa

La amenaza fue realizada por una mujer que llamó por teléfono al 911 y cortó rápidamente, y las autoridades decidieron evacuar de forma preventiva

18 de agosto 2025 - 11:20hs
Liceo N° 22 de La Teja. (Archivo)

Liceo N° 22 de La Teja. (Archivo)

Foto: ADES

El Liceo N° 22 de La Teja fue evacuado este lunes por la mañana por una amenaza de bomba falsa, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó Telemundo, la amenaza fue realizada por una mujer que llamó por teléfono al 911 y cortó rápidamente.

Tras recibir el llamado, las autoridades ordenaron la evacuación del centro educativo, ubicado en las calles Carlos María Ramírez y Florentino Ameghino, de forma preventiva para su inspección. Los bomberos y policías no encontraron ningún artefacto explosivo en las instalaciones.

Más noticias
Los fiscales enviaron a periciar los teléfonos de los imputados
SEGURIDAD

La "ola" de amenazas de bomba pierde fuerza: el nuevo protocolo y las hipótesis de qué pasó

Captura de pantalla de video institucional del Ministerio del Interior
MINSTERIO DEL INTERIOR

"Prisión, sanciones económicas y bloqueo de llamadas al 911": Interior recordó castigos por denunciar falsas amenazas de bomba

A fines de marzo de este año se registraron más de 20 amenazas de bomba falsas en menos de diez días, lo que llevó a evacuaciones de distintos shoppings y centros educativos. Varias personas fueron detenidas.

Las amenazas falsas de explosivos suelen dividirse en tres tipos: bromistas (muchas veces involucran a adolescentes y suelen aumentar en períodos de exámenes), las pruebas altruistas de los servicios de emergencia (cuando una embajada o un servicio de seguridad intenta medir la capacidad de reacción de la Policía y las ambulancias), las pruebas de los servicios para cometer un delito (por lo general no es un delito de atentado, sino una rapiña o atraco que implique un botín grande).

En este sentido, fuentes de la Policía explicaron a El Observador en abril que las amenazas a los liceos "es probable" que estén influenciadas "por un efecto contagio".

Temas:

amenaza de bomba La teja Liceo

Seguí leyendo

Las más leídas

Tormenta en Montevideo. (Archivo)
CLIMA

Inumet advierte sobre la llegada de ciclón extratropical y lluvias "abundantes" desde el martes: ¿a qué departamentos afectará?

Leonardo Fernández
PEÑAROL

La gran novedad de la práctica de Peñarol relacionada con Leonardo Fernández de cara a la revancha con Racing por Copa Libertadores

Mercedes Nieto y Mario Cabrera, los abogados que fueron encontrados muertos en su casa de descanso de Garzón
INVESTIGACIÓN

Pericia privada detalla "la saña" con la que murieron los abogados en Garzón, pero para Fiscalía no está claro que se trate de un homicidio

Maximiliano Silvera
PEÑAROL

La acusación de Maximiliano Silvera a los jugadores de Racing por el partido de ida ante Peñarol en Copa Libertadores: "A Leo Fernández lo fueron a buscar directamente"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos