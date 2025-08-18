Evacuaron el Liceo N° 22 de La Teja por una amenaza de bomba falsa

El Liceo N° 22 de La Teja fue evacuado este lunes por la mañana por una amenaza de bomba falsa , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó Telemundo, la amenaza fue realizada por una mujer que llamó por teléfono al 911 y cortó rápidamente.

Tras recibir el llamado, las autoridades ordenaron la evacuación del centro educativo, ubicado en las calles Carlos María Ramírez y Florentino Ameghino, de forma preventiva para su inspección. Los bomberos y policías no encontraron ningún artefacto explosivo en las instalaciones.

A fines de marzo de este año se registraron más de 20 amenazas de bomba falsas en menos de diez días , lo que llevó a evacuaciones de distintos shoppings y centros educativos . Varias personas fueron detenidas.

Las amenazas falsas de explosivos suelen dividirse en tres tipos: bromistas (muchas veces involucran a adolescentes y suelen aumentar en períodos de exámenes), las pruebas altruistas de los servicios de emergencia (cuando una embajada o un servicio de seguridad intenta medir la capacidad de reacción de la Policía y las ambulancias), las pruebas de los servicios para cometer un delito (por lo general no es un delito de atentado, sino una rapiña o atraco que implique un botín grande).

En este sentido, fuentes de la Policía explicaron a El Observador en abril que las amenazas a los liceos "es probable" que estén influenciadas "por un efecto contagio".