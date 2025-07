Jeremía Recoba habló del "desafío" de superar la carrera de su padre, el Chino Recoba, en su presentación oficial en Las Palmas de España, su nuevo club tras dejar Nacional

Luego Jeremía Recoba contestó varias preguntas en lo que fue su presentación.

“Soy un futbolista al que le gusta siempre ir para adelante. Me involucro mucho con el gol. Siempre busco esa primera opción. Mucha gente de Uruguay, incluso mi familia, me dijeron que a Las Palmas le gustaba la pelota, con un juego de posesión. No dudé en venir para acá”, explicó al principio.

recoba

Y cuando quisieron compararlo con el Chino Recoba, su papá, contestó: “No pienso en la carrera de mi padre. Es para mí un desafío el día de mañana superarla. Sé que no es fácil, pero estoy en ello. Haré mi carrera, espero que sea mejor que la de él. Y mi padre también lo espera así”.

Jeremía Recoba sostuvo que se considera “un jugador, pero no actúo para la hinchada, pero mi estilo de juego le gusta a la hinchada porque soy siempre voy para adelante. No tengo esa presión. Vamos a tener un gran año con todos los aficionados”.

“Mi intención y la del grupo es terminar la temporada, darnos un abrazo y estar otra vez en Primera. Porque creo que Las Palmas es un club de Primera división. Hay que demostrarlo en la cancha”, explicó el futbolista uruguayo.

A su vez, volvió a hablar del Chino Recoba y de la trascendencia que tuvo en su decisión de cambiar de aires.

“Mi padre me ayudó mucho en decidir que este era el mejor club (para debutar en Europa). Nos decidimos por Las Palmas por la filosofía y entorno. Mucha gente me habló sobre la vida acá y que hay gente muy agradable. Eso me ayudó a venir”, subrayó.

También habló de su pasaje por Nacional.

“En Nacional tuve varias posiciones y roles en el equipo, incluso como falso nueve”, indicó.