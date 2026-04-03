La polémica del viernes santo que protesta Nacional: Javier Burgos y el VAR no cobraron un penal para el tricolor por una mano en el área del palermitano

Central Español venció 1-0 a Nacional en el Gran Parque Central este viernes por la noche, en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura que no estuvo exento de polémica y tiene al árbitro Javier Burgos en la mira del tricolor.

El palermitano encontró el 1-0 al arranque del segundo tiempo gracias al gol de Franco Muñoz , y llevó a que Nacional se volcara arriba para buscar el empate. A los 69 minutos , Nicolás Rodríguez envió un centro desde la banda izquierda al segundo palo. Allí estaba Rodrigo Muniz , que bajó la pelota con su brazo y despejó el peligro .

Burgos desestimó la infracción en cancha y el VAR , encabezado por Leodán González , no llamó al árbitro principal para revisar la jugada , protestada por todo Nacional.

Este es el segundo penal en favor de Nacional -esta vez por una mano en el área de Rodrigo Muniz- que, en opinión de nuestro equipo periodístico, Javier Burgos debió sancionar. ¿Qué viste vos? pic.twitter.com/T4keC9aGyi

Tras el final del encuentro, la decisión del árbitro principal fue criticada por el público tricolor en redes sociales, así como por el DT Jorge Bava . "No la consideraría como polémica. Polémica es cuando nos podemos sentar a debatir . Creo que es categórico , pero tenemos que trabajar para mejorar nosotros , y acercarnos a ganar que es lo que queremos en cada partido", afirmó respecto a esa jugada en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

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¿Era penal para Nacional?

Las manos en el fútbol están reglamentadas por la norma 12 de la International Football Board (IFAB), que regula el reglamento del deporte.

En el apartado "tocar el balón con la mano", el documento indica que cuando el balón toca en abajo del "límite superior del brazo" de un jugador, que coincide con el "punto inferior de la axila", límite en el que no se sanciona infracción, se cobrará una falta por mano cuando este:

"Toque el saldo de mano voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al saldo con estas partes del cuerpo".

"Toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de mano antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Se considera que un jugador ha entendido que su cuerpo ocupa más espacio de mano antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se puede justificar por dicho movimiento. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el saldo golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infraestructura".

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En este entendido, Muniz bajó la pelota con su brazo mientras este estaba en una posición antinatural, separada del radio del cuerpo y buscando obtener la posesión del balón, sin que este contactara en otra parte de su cuerpo antes ni que el movimiento de su cuerpo justificara esta situación.

Además, por lo que se ve en la repetición de la jugada el balón pega por debajo de la línea de la axila de Muniz, por lo que se entiende que este impactó por debajo de la línea permitida (o el "límite superior del brazo") para que no se sancione infracción.

Por esto, la jugada debió haber sido sancionada con un penal para Nacional. Aunque Burgos no cobró el impacto en cancha, que puede ser dudoso a simple vista, el VAR debió llamarlo para revisar la jugada.