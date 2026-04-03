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Jorge Bava tras la derrota de Nacional con Central Español: la "sensación amarga" de la derrota, la crítica a Javier Burgos y las lesiones del tricolor

Para el entrenador tricolor la mano de Rodrigo Muniz en el área de Central no es "polémica", sino que entiende que es "categórico" el penal que no cobró Javier Burgos

3 de abril de 2026 23:22 hs
Jorge Bava en el partido entre Nacional y Central Español

Jorge Bava en el partido entre Nacional y Central Español

Foto: Enzo Santos / FocoUy

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, habló tras la derrota 1-0 contra Central Español en el Gran Parque Central, y aseguró que se va con una "sensación amarga" por el resultado, aunque destacó distintos aspectos de su equipo y criticó al árbitro Javier Burgos por una polémica decisión.

"Creo que el equipo hizo un gran desgaste, por momentos bien y por momentos con ímpetu. Neutralizamos las chances del rival, pero tuvieron esa chance y la aprovecharon", afirmó el DT tricolor en conferencia de prensa, luego de su primer traspié en el cargo.

Bava destacó que Central "se cerraba muy bien", y remarcó que cuando su equipo estuvo "impreciso" al buscar espacios logró controlar el partido en su fase defensiva. "El equipo fue a buscar, por momentos con mucho ímpetu porque había que tomar riesgos, pero por más que generamos muchas chances no nos dio para empatar", agregó.

El técnico criticó al árbitro Javier Burgos por el penal que no cobró a mitad del segundo tiempo, por una mano de Rodrigo Muniz en medio del área que debió ser revisada por el juez central, aunque no recibió el llamado del VAR tras desestimar en cancha.

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Consultado sobre su opinión sobre esa jugada "polémica", contestó: "No la consideraría como polémica. Polémica es cuando nos podemos sentar a debatir. Creo que es categórico, pero tenemos que trabajar para mejorar nosotros, y acercarnos a ganar que es lo que queremos en cada partido".

El DT reiteró que aunque se puedan "enojar", no pueden "hacer nada" con esas decisiones, por lo que deben "trabajar" con lo que esté a su "alcance".

Las lesiones de Nacional de cara al debut por Copa Libertadores

En la previa al debut del tricolor por la Copa Libertadores, el miércoles 8 de abril ante Coquimbo Unido en Chile, Bava valoró que viene "recuperando gente que es muy importante para la seguidilla" que afrontará el equipo este mes, con cuatro partidos en doce días.

Hoy volvieron Juan de Dios Pintado y Nicolás López, a quien Bava le destacó un buen ingreso.

Luego habló de la situación de Tomás Viera, el zaguero juvenil que hoy fue sustituido por Agustín Rogel en el once titular. Según Bava, el cuerpo técnico está "viendo la evolución" del futbolista, que entiende "va a ser más una tolerancia al dolor que un diagnóstico certero, porque fue un golpe fuerte".

En cuanto a Luis Mejía, que se retiró lesionado en el partido entre Panamá y Sudáfrica del pasado viernes, el técnico adelantó que "va a hacerse un estudio" este sábado "para tener un diagnóstico bien", aunque valoró que llegó "mucho mejor" a Uruguay.

Camilo Cándido tendrá para "un par de semanas más" tras desgarrarse ante Cerro Largo, mientras que Maximiliano Silvera tendrá su alta médica el lunes pero no viajará con el plantel a Chile ese mismo día para que "no trastoque la evolución de él", adelantó Bava, que explicó que los futbolistas que se queden en el país tendrán trabajos específicos durante la semana.

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