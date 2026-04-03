Nacional 0-1 Central Español: Jorge Bava sufre su primer traspié en el banco tricolor, ante un palermitano que le ganó a los dos grandes

Nacional perdió 1-0 Central Español este viernes en el Gran Parque Central , en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura . Se trata del primer traspié de Jorge Bava en el banco del tricolor, ante un palermitano que fue una muralla defensiva y sacó seis puntos de seis contra los grandes en su vuelta a Primera.

El tricolor salió con el 4-3-3 característico de Bava, con el único cambio de Agustín Rogel por el lesionado Tomás Viera . Central, en tanto, probó con un 4-2-3-1 sostenido por la zaga de Ignacio Rodríguez y Alejandro Villoldo , y el golero Rodolfo Alves .

El visitante mostró mejores sensaciones en los primeros minutos , con buenas incursiones por las bandas de Máximo Alonso y Mariano Aguilera . Este último, al minuto, provocó la amarilla de un Sebastián Coates que jugó todo el encuentro condicionado.

El local comenzó a mejorar de a poco gracias a un buen trabajo de Lucas Rodríguez y Luciano Boggio en el medio, con buenas recuperaciones y movimientos constantes, y la creatividad de Tomás Verón Lupi y Nicolás Lodeiro . Sin embargo, sufrió ante un Central que se paró bien en el medio y que en defensa fue casi infranqueable , anulando casi completamente a Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro .

Ignacio Rodríguez y Alejandro Villoldo fueron los mejores de la cancha, y cuando Nacional encontró espacios para intentar de lejos se encontró siempre con un Rodolfo que sacó todo.

En el segundo tiempo Nacional comenzó con el dominio del terreno y la posesión, pero en el mejor momento del local llegó el gol visitante. Rodolfo sacó un tiro libre cerca de su área a la cabeza de Raúl Tarragona, que cabeceó solo cerca del área. Coates despejó y la pelota le quedó a Franco Muñoz, que sacó una fuerte volea al borde de la medialuna que pasó por debajo de Ignacio Suárez para decretar el 1-0.

Bava puso cambios. Sacó a los laterales Federico Bais y Emiliano Ancheta para poner a Nicolás Rodríguez y Juan de Dios Pintado, pero ninguno de los cuatro estuvo preciso a la hora de centrar. Puso a los extremos Baltasar Barcia y Juan Cruz de los Santos, pero tampoco llegaron con seguridad por afuera.

Entró Nicolás López, y aunque trató de ser opción constante de pase y se movió cerca del área rival nunca encontró la posibilidad de patear cómodo ante un Central que se convirtió en una muralla en los minutos finales, con una línea de cinco en los últimos 15.

En los últimos minutos se jugó solo cerca del área visitante, pero salvo un disparo desviado de Juan Cruz de los Santos Nacional nunca encontró las oportunidades para empatar.

Javier Burgos, que dejó pasar una mano de Rodrigo Muniz en el área que debió ser revisada por posible penal para el tricolor, terminó el partido y sentenció el primer traspié de Jorge Bava como DT del tricolor, que quedó a cuatro del puntero Racing (que juega este domingo por la mañana con Juventud). Central, en tanto, quedó a tres puntos del cervecero, en una vuelta a Primera tras 13 años que comenzó con victorias ante Peñarol y Nacional en un mismo torneo.





Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

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Live Blog Post Minuto 45+6: finalizó el partido

Live Blog Post Minuto 45: se pierde un gol increíble Juan Cruz de los Santos Maxi Gómez salió del área a buscar la pelota y mandó un centro de derecha a izquierda para Coates, ya ubicado en el área rival. El zaguero se la bajó a Juan Cruz de los Santos, que apareció solo, pero su remate se fue desviado. Se van a jugar cinco minutos más en medio de una lluvia torrencial.

Live Blog Post Minuto 88: se le va el partido a Nacional Central sigue bien parado y Nacional sigue desesperado buscando el empate. Junta hombres en el medio rival, lo busca por las bandas y con centros al área, pero no logra generar una chance clara hace muchos minutos. Comienza a caer una fuerte lluvia en el cielo de Montevideo.

Live Blog Post Minuto 80: Bava agota los cambios y arriesga El DT tricolor sacó a Boggio y mandó a la cancha a Baltasar Barcia, dejando solo a Lucas Rodríguez en el medio. El bolso no encuentra una llegada al área palermitana hace varios minutos, con varias imprecisiones en los últimos pases y un Central que acumula a casi todo su once cerca de su golero.

Live Blog Post Minuto 74: Central pasa a línea de cinco Lucas Pino y Juan Dupont entraron en lugar de Raúl Tarragona y Maximiliano Alonso. Con el ingreso de Dupont el palermitano pasa a una línea de cinco, junto a Ignacio Rodríguez y Villoldo. Es un gran partido de la defensa palermitana, casi sin perder la concentración y permitir ingresos a su área en 75 minutos.

Live Blog Post Minuto 70: posible mano de Central que no es revisada Nicolás Rodríguez envió un centro al segundo palo. Allí estaba Rodrigo Muniz, que bajó la pelota con su brazo. Burgos dejó seguir, y varios segundos después Leodán González no llamó al árbitro principal a revisar. La pelota pega en la parte superior del brazo de Muniz, pero no queda claro si en la parte no pasible de sanción.

Live Blog Post Minuto 68: Boggio la tuvo de lejos y cambio en Nacional El tricolor la armó por derecha, y Boggio recibió una pelota de Lodeiro a 35 metros del arco. El volante intentó con un remate lejano que pasó por arriba del arco palermitano. Tras esta jugada Juan Cruz de los Santos sustituyó a Lodeiro, que tuvo un gran primer tiempo pero perdió precisión en la segunda mitad.

Live Blog Post Minuto 65: Central es una muralla ante un Nacional que se desespera Si antes del gol Nacional ya tenía gran parte de la posesión del segundo tiempo, tras el tanto de Muñoz el tricolor monopolizó la pelota. Sin embargo, tras el tanto solo tuvo la chance de Gómez, y después se encontró una jugada tras otra ante una muralla palermitana en la zona central. La imprecisión de Lodeiro al finalizar la mayoría de las jugadas, responsabilidad que le dan sus compañeros, tampoco ayuda.

Live Blog Post Minuto 55: Gómez tuvo el empate y Bava activa tras el gol de Central Verón Lupi encaró por derecha y encontró un pase al medio. Coates controló de espaldas y se la dejó a Gómez, que sacó un disparo de media vuelta atajado por Rodolfo. Tras esta jugada, que terminó en offside a favor de Central, Bava mandó dos cambios a la cancha: entraron Nicolás López y Juan de Dios Pintado en lugar de Tomás Verón Lupi y Emiliano Ancheta.

Live Blog Post Minuto 54: ¡Gooool de Central Español! Saque de Rodolfo cerca de su área. Gana Tarragona por arriba, Coates despeja, y aparece solo cerca del área Franco Muñoz, que saca una potente volea que pasa por abajo del cuerpo de Ignacio Suárez y se mete en el arco tricolor. Nacional la tuvo durante casi todos los primeros 9 minutos del segundo tiempo, pero en la primera que tuvo Central la mandó a guardar. 1-0 el palermitano.

Live Blog Post Minuto 45: comenzó el segundo tiempo, con variante en Nacional Se retiró Federico Bais e ingresó Nicolás Rodríguez.

Live Blog Post Minuto 45+5: otra atajada de Rodolfo y final del primer tiempo Un minuto y medio pasado la hora, Lodeiro tuvo un tiro libre por izquierda para encontrar el 1-0. Intentó rematar al primer palo, pero su disparo fue atajado nuevamente por Rodolfo, que se convierte en una de las figuras del encuentro. Tras el disparo, y antes del córner para el tricolor, el árbitro Burgos finalizó la primera parte.

Live Blog Post Minuto 45+3: la tuvo Muñoz En una contra, Guillermo Gandolfo encontró solo a Franco Muñoz en medio del área. El volante creativo la quiso cambiar al palo derecho, pero encontró a un Ignacio Suárez bien ubicado.

Live Blog Post Minuto 45+2: se pierde un codazo Burgos Carneiro e Ignacio Rodríguez fueron a pelear un balón aéreo, y el zaguero palermitano le metió un claro codazo al delantero tricolor. Burgos desestimó.

Live Blog Post Minuto 42: atajadón de Rodolfo Lucas Rodríguez encontró entre líneas y cerca del área a Boggio. El volante se metió en el embudo y le sacaron la pelota, que le quedó picando a Verón Lupi. El 27 sacó una potente volea que iba dirigida al ángulo derecho, pero Rodolfo voló y sacó la pelota. Con poco Nacional es más.

Live Blog Post Minuto 36: Tarragona tuvo la más clara Franco Muñoz mandó un centro desde la banda derecha para Tarragona, que se anticipó a Coates y sacó una volea de derecha que pasó rozando el palo izquierdo de Ignacio Suárez.

Live Blog Post Minuto 32: Nacional crece en un partido trabado El tricolor ha encontrado algo más de juego en zona media, con un buen partido de Boggio y Rodríguez, aunque sigue lejos de asociarse con Carneiro y Gómez para que los delanteros reciban de forma cómoda, o ni siquiera cerca del área rival. Es un partido bastante entreverado, y las constantes charlas de Javier Burgos ante cada incidencia no ayudan a darle velocidad al juego. Lodeiro la tuvo de tiro libre cerca del área, pero su disparo de zurda se fue lejos del arco.

Live Blog Post Minuto 28: Alonso tuvo la primera para Central Tras un arranque de Montiel por zona central, Central llegó por derecha a Máximo Alonso, que encaró hacia adentro y probó un zurdazo cerca de la medialuna. La pelota se fue al costado del arco de Suárez.

Live Blog Post Minuto 22: atajada de Rodolfo y se lo pierde Lodeiro En una buena jugada del tricolor por derecha con Tomás Verón Lupi como protagonista, Nicolás Lodeiro se la dio a Lucas Rodríguez afuera del área, y el volante sacó un potente disparo que fue atajado por Rodolfo Alves. El rebote le quedó a Lodeiro, que intentó un disparo de derecha al primer palo que se fue al costado del arco.

Live Blog Post Minuto 15: casi golazo de Bais El lateral izquierdo tricolor mandó un centro al primer palo desde la izquierda, pero la pelota tomó dirección de arco y casi se mete en el ángulo derecho de Rodolfo, que la sacó a mano cambiada. Incómodo arranque de Nacional, más allá de contar con las dos chances más claras del partido. Apela mucho al juego por izquierda ante la falta de conexión en zona media, en parte debido a un buen trabajo defensivo de Central en esa zona, y está impreciso en salida.

Live Blog Post Minuto 11: sentido Franco Muñoz El volante creativo de Central recibió una patada cerca de la zona de la rodilla de Luciano Boggio, en medio de una disputa por un balón, y se tiró al suelo con muestras de dolor. Javier Burgos no vio la falta, y el palermitano paró el partido.

Live Blog Post Minuto 8: se la perdió Rogel Nicolás Lodeiro envió un córner al primer palo, donde Agustín Rogel le ganó a su marca y cabeceó al lado del arco. Sin embargo, su remate no tuvo dirección y se fue afuera. Primera chance clara del partido para Nacional, que no encuentra su juego en el medio de la cancha ante un Central que se ve mejor parado y que ha encontrado alguna llegada a fondo con Máximo Alonso y Mariano Aguilera.

Live Blog Post Minuto 1: arranca con amarilla Coates Malas noticias para Nacional. Mariano Aguilera desbordó por izquierda con Emiliano Ancheta arriba en ataque, y Sebastián Coates salió a cortar. En la barrida cortó a Aguilera, que había adelantado la pelota, y Javier Burgos lo amonestó. El zaguero tricolor deberá afrontar todo el partido con amarilla.

Live Blog Post Minuto 0: comenzó el partido en el Gran Parque Central

Live Blog Post Una nueva chance para Ignacio Suárez, con la duda del estado de Mejía Ignacio Suárez tendrá una nueva chance en el arco de Nacional, luego de completar un buen partido contra Montevideo City Torque. El joven golero podría también ser titular en el arranque de la Libertadores contra Coquimbo Unido, el próximo miércoles, debido al estado de Luis Mejía, que se lesionó en el amistoso entre Panamá y Sudáfrica del pasado viernes. Los primeros exámenes realizados por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) no mostraron una lesión, pero se le realizarán nuevos exámenes en Uruguay para confirmar su situación sanitaria. HFBAZYpX0AATg3i

Live Blog Post La nueva camiseta tricolor Nacional estrenó su nueva camiseta roja este miércoles, en una presentación que contó con la presencia de jugadores como Nicolás Lodeiro y Camilo Cándido, y exfutbolistas tricolores como Rubén Sosa y Óscar Javier Morales. "La nueva camiseta alternativa del Club Nacional de Football nace desde lo más profundo de lo que somos: nuestro ADN. EI ADN tricolor no se crea, se hereda. De abuelos a nietos, de madres y padres a hijos, de generación en generación. Cada fibra de esta camiseta lleva esa verdad tejida, y cada hincha que la vista llevará sobre el pecho la confirmación de lo que la sangre ya sabe: el tricolor se lleva en la sangre", se lee en la página web del club. La nueva camiseta de Nacional

Live Blog Post Un calendario apretado para el tricolor Nacional se meterá en modo doble actividad en este mes de abril, con el comienzo de la Copa Libertadores, la que se suma a la programación del Torneo Apertura del fútbol uruguayo. Este mes tiene programados siete partidos, con un intenso primer bloque de cuatro en 12 días. Tras el partido con Central, el tricolor se estrenará en la Copa Libertadores 2026 el próximo miércoles 8 de agosto (19:00 horas) ante Coquimbo Unido de Chile, encuentro para el que también tendrán su primer viaje internacional al país trasandino. Luego, cuatro días después, volverá a jugar por el Apertura ante Deportivo Maldonado, el sábado 11 de abril a las 19:00 en el Campus de Maldonado, una nueva salida en el marco local. Y tres días después, el martes 14 de abril, volverá a jugar por la Libertadores frente a Deportes Tolima en el Gran Parque Central, el primer partido de copa en su escenario, también a las 19:00. El calendario de abril de Nacional El calendario de abril de Nacional

Live Blog Post Dos cambios en Central Pablo de Ambrosio pondrá dos cambios en cancha con respecto al equipo que puso en la victoria 2-1 contra Deportivo Maldonado. El colombiano Sander Navarro reemplazará a Luciano Fernández, mientras que Guillermo Gandolfo se mete en lugar del lesionado Fernando Camarda. El volante tomará el lugar de Franco Muñoz, que pasará a zona de ataque junto a Aguilera, Alonso y Tarragona en el 4-2-3-1.

Live Blog Post Un cambio obligado y dos retornos al banco en Nacional Jorge Bava realizó un solo cambio con respecto al equipo que arrancó el encuentro ante Montevideo City Torque, que finalizó con victoria 3-2 para el tricolor, y es obligada. Tomás Viera no está disponible, tras recibir un golpe en el último encuentro, y será sustituido por Agustín Rogel, que compartirá zaga por primera vez con Sebastián Coates. El DT tricolor tendrá en el banco a dos jugadores con los que no había contado en sus primeros dos partidos al mando: Juan de Dios Pintado y Nicolás López. 20260313 Joaquín Zeballos y Tomás Viera Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (14) Joaquín Zeballos y Tomás Viera Foto: Dante Fernández/Focouy

Live Blog Post Confirmado Nacional Jorge Bava eligió a los siguientes once jugadores para salir al Gran Parque Central este viernes: Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Sebastián Coates, Federico Bais; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Gonzalo Carneiro, Tomás Verón Lupi y Maximiliano Gómez. En el banco el DT tendrá a disposición a los siguientes futbolistas: Felipe Bianchi, Paolo Calione, Nicolás Rodríguez, Juan de Dios Pintado, Mauricio Vera, Agustín dos Santos, Juan Cruz de los Santos, Baltasar Barcia, Nicolás López y Pavel Núñez. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2040195269271187584?s=20&partner=&hide_thread=false Los 11 para enfrentar a Central Español @LigaAUF Torneo Apertura | Fecha pic.twitter.com/AxfFrRkUeL — Nacional (@Nacional) April 3, 2026

Live Blog Post Confirmado Central Español Pablo de Ambrosio pondrá el siguiente once para enfrentar a Nacional: Rodolfo Alves; Sander Navarro, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes; Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo; Franco Muñoz, Máximo Alonso, Mariano Aguilera; Raúl Tarragona. En el banco de suplentes estarán: Samuel Rodríguez, Ernesto Aramburu, Mateo Cantera, Juan Dupont, Isaac Méndez, Rodrigo Muniz, Lucas Pino, Ignacio Gonella, Facundo Sosa y Diego Viera. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Central Espanol Futbol Club. (@centralespfc)

Live Blog Post El último enfrentamiento hace 13 años y una única victoria de Central en el Siglo XXI La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 10 de marzo de 2013 en el Gran Parque Central, por la tercera fecha del Torneo Clausura de ese año. En aquella ocasión, Nacional venció 2-1 a Central con dos goles de Vicente Sánchez. Jorge Bava, hoy DT de Nacional, era el golero del equipo, dirigido de forma interina por la dupla técnica de Juan Carlos Blanco y Gustavo Bueno. Del 2001 a la fecha el palermitano solo ganó un partido contra el tricolor, que en ese lapso venció en 15 oportunidades, con otros siete empates. Ese único partido ganado fue el 13 de junio de 2009, día en el que Central Español venció 3-0 al bolso en el Estadio Centenario por la fecha 14 del Torneo Clausura de aquel año. El palermitano abrió la cuenta a los 35 minutos con un golazo de tiro libre del ex tricolor Fabián Coelho. A los 57 Marcelo Durán extendió la diferencia, y a los 80 Gonzalo da Luz convirtió el marcador en goleada. Nacional 2- Central Español 1 Vicente Sánchez celebra uno de sus dos goles contra Central Español

Live Blog Post La tabla de posiciones en la previa del partido Embed

Live Blog Post Los convocados de Central Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Central Espanol Futbol Club. (@centralespfc)

Live Blog Post Final del otro partido del viernes: Boston River goleó a Wanderers En el partido de primera hora del viernes, Boston River goleó 4-1 a Wanderers en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Yair González por duplicado, Alexander González y Facundo Bonfiglio pusieron los cuatro tantos del sastre, mientras que Facundo Labandeira puso el descuento transitorio para el bohemio, que jugó con uno menos desde los 37 minutos por la expulsión de Nicolás Olivera.

Live Blog Post Los convocados de Nacional Tomás Viera no jugará este partido, luego de sufrir un golpe en el partido ante Montevideo City Torque, mientras que Camilo Cándido continúa desgarrado y Luis Mejía sigue en el exterior tras la fecha FIFA con Panamá. Por otra parte, el DT Jorge Bava contará por primera vez con Nicolás López y Juan de Dios Pintado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2040083425994908021?s=20&partner=&hide_thread=false Convocados para enfrentar esta noche a Central Español en nuestra casa pic.twitter.com/bKQFqu3b16 — Nacional (@Nacional) April 3, 2026

Live Blog Post Los árbitros del encuentro El árbitro principal del partido será Javier Burgos. Estará secundado por los asistentes Pablo Llarena y Héber Godoy, y por el cuarto árbitro Esteban Guerra. En el VAR estarán Leodán González y Richard Trinidad.

Live Blog Post ¿Dónde se puede ver el partido? El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.