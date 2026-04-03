Nacional perdió 1-0 Central Español este viernes en el Gran Parque Central, en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura. Se trata del primer traspié de Jorge Bava en el banco del tricolor, ante un palermitano que fue una muralla defensiva y sacó seis puntos de seis contra los grandes en su vuelta a Primera.
Nacional 0-1 Central Español: Jorge Bava sufre su primer traspié en el banco tricolor, ante un palermitano que le ganó a los dos grandes
Nacional quedó a cuatro unidades de Racing, puntero del Torneo Apertura con 20 puntos, mientras que Central Español está a tres del cervecero con su victoria