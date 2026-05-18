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La mejor noticia que recibió Marcelo Bielsa este lunes con la llegada del quinto futbolista de la selección uruguaya para el Mundial 2026

El entrenador del combinado nacional sigue sumando futbolistas a la concentración del Complejo Uruguay Celeste

18 de mayo de 2026 17:23 hs
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, tuvo un lunes agitado, más allá de ser un feriado, en el Complejo Uruguay Celeste, ya que además de la llegada de Rodrigo Zalazar, por la tarde arribó Giorgian De Arrascaeta, quien seguirá su recuperación de la fractura en su clavícula derecha, junto a los celestes, de cara al Mundial 2026.

Ahora, la llegada de De Arrascaeta viene muy bien para que el futbolista comience a tener roce con sus compañeros de cara a la Copa del Mundo.

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Giorgian De Arrascaeta en el Complejo Uruguay Celeste

Giorgian De Arrascaeta se fracturó la clavícula derecha defendiendo a Flamengo contra Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores, el pasado 29 de abril.

En ese entonces, quedaba un mes y medio para el debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

Al otro día, ya se operó y comenzó enseguida un proceso de recuperación que le llevará cerca de 40 días, por lo que llegará muy justo a la Copa del Mundo.

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Giorgian De Arrascaeta ya está en el Complejo Uruguay Celeste y seguirá desde allí su recuperación de la operación de clavícula derecha

Giorgian De Arrascaeta ya está en el Complejo Uruguay Celeste y seguirá desde allí su recuperación de la operación de clavícula derecha

Según pudo saber este lunes Referí, De Arrascaeta llegó al Complejo Uruguay Celeste y allí mismo con el cuerpo médico de Uruguay, continuará su recuperación para llegar lo antes posible a estar pronto para el Mundial 2026.

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