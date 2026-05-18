Segunda División Profesional: Plaza Colonia es el nuevo puntero de la Tabla Anual, mirá resultados y posiciones

Plaza Colonia se recuperó de caída ante Fénix y derrotó el sábado 1-0 a Colón en el Palermo con gol de Pablo García, resultado que lo catapultó a la primera posición de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Tacuarembó dio el gran batacazo de la fecha y -por ahora- del campeonato al ganarle 2-1 al líder Fénix en el Capurro bajándola de la cima de la Tabla Anual.

Huracán sigue adelante con su espectacular temporada y con nuevo gol del ex Nacional Sergio Cortelezzi, le ganó 1-0 a Atenas de San Carlos.

Cerro cambia de entrenador por segunda vez en la temporada tras confirmar la salida de Alejandro Apud

Fénix agarró viento en la camiseta y alcanzó a Oriental en la tabla anual de la Segunda División Profesional: mirá resultados y posiciones

La fecha se abrió el sábado con el empate 2-2 entre Cerrito y Uruguay Montevideo con dobletes de la Cobra, Luis Machado, y de Maximiliano Lombardi.

River jugó una final clave por el descenso y le ganó 1-0 a Paysandú FC con nuevo gol de Maximiliano Burruzo, clave en la levantada que está experimentando el darsenero.

En Paysandú jugó su segundo partido el juvenil de 14 años, Vicente Pesce, jugador más joven de la historia en debutar en la Segunda División Profesional.

El domingo, Rentistas logró un triunfo revitalizante contra Miramar Misiones con gol de Nicolás Mallet.

La fecha se cerró con un empate del rey del 0-0, La Luz, contra Oriental de La Paz.

Tabla Anual de la Segunda División Profesional

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Plaza Colonia 15 8 4 3 1 10 3 Oriental 15 8 4 3 1 10 7 Fénix 14 8 4 2 2 15 9 Huracán 14 8 3 5 0 12 8 Rentistas 13 8 3 4 1 8 6 Cerrito 11 8 2 5 1 12 12 Colón 10 8 2 4 2 8 6 Uruguay Mdeo. 10 8 2 4 2 10 9 La Luz 9 8 1 6 1 5 6 River Plate 8 8 2 2 4 8 14 Tacuarembó 7 8 1 4 3 8 11 Atenas 7 8 2 1 5 7 13 Miramar Misiones 6 8 1 3 4 4 9 Paysandú FC 5 8 1 2 5 6 10

En la tabla del descenso, los más comprometidos son Paysandú con un promedio de 0,625 y ahora Miramar Misiones con 0,750 siendo los rivales más próximos que tienen Uruguay Montevideo con 0,900 y Cerrito con 0,925.