"He querido dejar el fútbol": lo que dijo Renzo Sánchez tras salir cedido de Nacional, los referentes que lo ayudaron "mucho" y su "decisión por salud mental"

Renzo Sánchez , el delantero juvenil de Nacional, pasó a préstamo a Juventud de Las Piedras , tras superar un proceso “fuerte y duro” de recuperación tras sufrir dos extensas lesiones que lo tuvieron alejado de las canchas.

El atacante de 21 años, que ya entrena en los pedrenses, reconoció que pensó en dejar el fútbol.

“Fue un proceso muy largo, muy fuerte y muy duro”, dijo este jueves a 100% Deporte de radio Sport 890.

“He tenido momentos que he querido dejar el fútbol”, agregó. “Siempre lo digo, capaz a él no le gusta que lo diga, pero Mauricio Pereyra fue un gran referente para mí y la verdad que gracias a él hoy capaz que estoy acá . Y también gracias a mi familia, que es un sostén muy grande, y que ha hecho de todo por mí. Gracia a ellos estoy acá”, señaló.

NACIONAL La foto de Renzo Sánchez que ilusiona a Nacional; ¿cómo está el juvenil tricolor en la recuperación de su lesión?

NACIONAL Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

1710324953753.webp Renzo Sánchez Nacional

Sobre su recuperación, dijo: “Es fuerte porque tuve dos lesiones, siento que perdí mucho tiempo, pero a la vez, trabajando con psicólogos, hablando con mi familia, con los referentes de Nacional, con Seba (Coates), con Mauri (Pereyra), todos los que están en Nacional, siento que no perdí tiempo, sino que aprendí muchísimo, siento que soy una persona mucho más completa hoy en día, veo de diferentes formas las cosas, valoro mucho más el estar acá, poder caminar y correr, poder estar de nuevo. Y por ese lado siento que aprendí muchísimo y maduré mucho”.

Sánchez también destacó el apoyo de Rodrigo Chagas, su compañero en las inferiores de Nacional y la selección uruguaya sub 20, quien actualmente está en Juventud.

1686566572596.webp Renzo Sánchez y Rodrigo Chagas con la copa en La Plata

"También quiero nombrar a Seba Eguren, a Martín Ligüera, a todos, a toda el área directiva, a Flavio (Perchman), que me han ayudado muchísimo, y ahora me dejaron venir acá, que no sé si era lo mejor para el club o para mí. Yo sí quería venir para acá. Me han ayudado muchísimo, son gente tremenda”, agregó.

La decisión de pasar a Juventud de Las Piedras

Sobre su decisión de pasar a Juventud, destacó el buen momento deportivo del equipo que dirige el argentino Diego Monarriz, quien lo llamó y con quien charló de forma "muy humana".

"Siento que Juventud tiene una proyección muy grande", comentó. "Me he encontrado un grupo humano hermoso".

f788dfcaeb392ccbfd0373e37cd4050a8af57d2b-jpg..webp Renzo Sánchez EFE/ Rayner Peña R.

Además, señaló que necesitaba volver a jugar.

“Fue un tema más personal de mi cabeza, de querer sentirme de nuevo futbolista”, dijo. “La decisión la tomo por un tema personal mío, un tema de salud mental, que necesito volver a vestirme en un vestuario para jugar un partido, prepararme, estar de nuevo con la camiseta, sentir nervios por jugar”, explicó.

Sánchez dijo que está a las órdenes para jugar cuando el DT lo crea conveniente. “Estoy pronto, me siento muy preparado”.

Al aporte de los referentes de Nacional y la derrota del clásico

Consultado por el papel de los referentes de Nacional, el juvenil destacó que aportan "muchísimo" a sus compañeros.

"Lo futbolístico ya lo sabemos, son jugadores grandísimos, pero además son personas humanas muy grandes, tienen un corazón tremendo, cada uno que está en el plantel lo sabe, saben que están muy bien respaldados por ellos”, expresó.

Tomás Viera, Renzo Sánchez y Gonzalo Petit. Tomás Viera, Renzo Sánchez y Gonzalo Petit. Foto: Nacional

Con respecto a los malos resultados en los últimos clásicos, señaló que las vivió a la par de sus compañeros pese a no estar en el plantel. "Se vivió como una derrota dura, fue duro porque es un clásico. El grupo se replanteó, habló mucho y está muy bien".