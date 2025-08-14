"No todo es lo que te decían": las historias de los uruguayos que jugaron en Al Hilal, el nuevo equipo de Darwin Núñez, y los DTs que lo dirigieron

La bandera de Uruguay vuelve a aparecer entre las nacionalidades de los jugadores de Al Hilal de Arabia Saudita, el poderoso club que fichó a Darwin Núñez a Liverpool de Inglaterra y por el que ya pasaron tres jugadores y dos entrenadores uruguayos.

El delantero celeste deja Liverpool rumbo al campeonato saudit a, luego de tres temporadas en Inglaterra en las que alternó momentos de brillantez con períodos de dudas.

Los clubes inglés y saudí anunciaron el sábado casi simultáneamente el acuerdo, que según la prensa británica se habría cerrado por cerca de US$ 61 millones .

Darwin Núñez será el cuarto futbolista uruguayo que vestirá la camiseta de Al Hilal.

FÚTBOL Los cinco pases más caros de futbolistas uruguayos de la historia y en dónde quedó el de Darwin Núñez a Al-Hilal

URUGUAYOS Darwin Núñez ya saluda en árabe y tiene nuevo compañero de mates en Al Hilal; mirá el divertido video

Tres uruguayos ya jugaron en ese club, según el portal Transfermarkt.

El primero de ellos fue Marco Vanzini, el ex Nacional, quien defendió al club saudita durante el primer semestre de 2008.

0002509739.webp Marco Vanzini

“El Palillo” llegó a Al Hilal procedente de Juventude de Brasil, en la que fue su última transferencia, ya que luego se retiró.

No hay detalles de las presencias que tuvo en el equipo durante ese semestre.

El segundo jugador uruguayo en aterrizar en Al Hilal fue Nicolás Milesi, recordado por sus pasajes por Plaza Colonia y Peñarol.

Nicolás Milesi en Al Hilal Nicolás Milesi en Al Hilal

El jugador de 32 años llegó al equipo azul a mediados de 2016 procedente de Danubio y de la mano de Gustavo Matosas, quien asumió como entrenador del club días antes

Estuvo dos años en el club, hasta que en 2018 pasó a Al Dhafra FC de Emiratos Árabes Unidos.

Nicolás Milesi en Al Hilal Nicolás Milesi en Al Hilal

En total jugó 59 partidos y marcó 6 goles. Fue dirigido por el técnico argentino Ramón Díaz y llegó a ser ídolo de Al Hilal.

Matías Britos y su corta experiencia: "No todo es lo que te decían”

El tercer futbolista uruguayo en Al Hilal fue otro ex Peñarol: Matías Britos, quien jugó un semestre.

El delantero fue fichado a Pumas de México por 2 millones de euros, según Transfermarkt, en julio de 2017, coincidió con Milesi, y en enero de 2018 pasó a Querétaro azteca, por 1.7 millones de euros.

Matías Britos en Al Hilal Matías Britos en Al Hilal

Con Al Hilal disputó ocho partidos y anotó un gol.

Tras su salida, Britos señaló que dejó el club árabe luego de un corto período debido a que priorizó el bienestar de su esposa y de Romina, su hija. Además, declaró que la situación cambió luego de hacer la pretemporada en Austria y llegar a Arabia Saudita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BritosMatias/status/888402917992148992&partner=&hide_thread=false GRACIAS @Alhilal_FC

Daré mi mejor esfuerzo, con humildad, respeto por tal confianza. Y contribuir con la gloriosa historia del equipo pic.twitter.com/EkHtFFP9vM — Matias Britos (@BritosMatias) July 21, 2017

"En principio, cuando uno viaja donde estaba haciendo la pretemporada el club se encuentra con un lugar hermoso, pero ya cuando uno se interna en el país y está con su familia se va dando cuenta de que no todo es lo que te decían”, señaló en declaraciones a Cancha de México, tras su regreso a ese país.

"Mi mujer no tenía ninguna participación en la sociedad, no podía ir al estadio, no podía manejar un vehículo, no podía salir a la calle con la vestimenta normal porque debía taparse con la túnica”, comentó. “Si mi señora iba a un comercio a preguntar por algo, no le contestaban, no era algo a lo que estábamos acostumbrados”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Alhilal_EN/status/886684560444055552&partner=&hide_thread=false #ALHILAL squad continued the preparations in Austria camp; with the participation of the new Uruguayan player "Matias Britos". pic.twitter.com/kyl3bKWvAo — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 16, 2017

“No digo que esté mal, pero si era algo chocante y que no era lindo para vivir. La familia lo estaba pasando mal y además de eso el club no estaba pagando, yo no tenía residencia en el país, no tenía licencia de conducir. Me da un poco pena al decirlo, pero los meses que viví lo hice con dinero prestado de un compañero. Al final entendimos que la familia era lo más importante", agregó el jugador que defendió a Peñarol entre 2020 y 2021.

Britos sostuvo que decidió su salida al ver que su familia no la pasaba bien. "Yo tenía un contrato a largo plazo, pero no era lo ideal seguir”, señaló.

"El estrés para mi señora, el pensar que si yo estaba en una concentración y que si a mi hija le pasaba algo no la podía llevar a un hospital porque mi señora no podía conducir, había que conseguir a alguien que la llevara porque si no era un taxi oficial no estaba autorizado a llevar a alguien que no fuera su esposa. Era demasiado el riesgo que corríamos en el día a día", dijo el atacante oriundo de San Carlos, Maldonado, que se retiró en Atenas de esa ciudad tras su paso por los carboneros.

Los técnicos uruguayos que dirigieron Al Hilal

El club árabe también tiene en su historial a dos entrenadores uruguayos que los dirigieron.

El primero de ellos fue Omar Borrás, el DT de la selección uruguaya en el Mundial México 1986, quien lo dirigió en la temporada 1988 y fue campeón.

borras-jpg..webp Omar Borrás AUF

Su buena experiencia lo llevó a ser el seleccionador de Arabia Saudita y a comenzar un ciclo de cinco años al frente de equipos de Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Y el segundo fue Gustavo Matosas, el hoy director deportivo de Danubio.

Gustavo Matosas en Al Hilal Gustavo Matosas en Al Hilal

El entrenador tuvo un breve pasaje de 84 días, entre el 1° de julio y el 23 de setiembre de 2016, en el que lo dirigió cinco partidos. Su cuerpo técnico estuvo integrado por Robert Lima y el profesor Alejandro Valenzuela y con su llegada arribó Nicolás Milesi.

Su salida se dio porque el dueño del equipo, el príncipe Nawaf Bin Saad, no accedió a fichar los refuerzos que pidió el entrenador, según informó ESPN Digital de acuerdo a gente cercana a Matosas, donde titularon que "Matosas se va por imposición de jugadores en el Al Hilal".

Al cesarlo, el club informó en X que “tomó la decisión de finalizar el contrato del director técnico del club, Gustavo Matosas”.