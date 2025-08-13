Dólar
FÚTBOL

Tardó, pero llegó: la despedida más esperada por Darwin Núñez de parte de un compañero de Liverpool con palabras llenas de elogios

13 de agosto 2025 - 17:15hs
El beso más esperado en esta temporada por Darwin Núñez desde el punto de vista futbolístico: al trofeo de la Premier League

Darwin Núñez volvió a entrenar este miércoles con su nuevo club, Al-Hilal, luego de haberse ido de Liverpool de Inglaterra, con el que se coronó hace un par de meses campeón de la Premier League. El conjunto árabe volvió a su país luego de haber realizado la pretemporada en Alemania y Suiza. En esta misma jornada, recibió el saludo de despedida más esperado: el de Mohamed Salah.

El saludo de Mohamed Salah a Darwin Núñez

Darwin Núñez aparece dos veces en el listado de los cinco jugadores uruguayos con transferencias más caras en la historia del fútbol.

Luego de su adiós a Liverpool, casi todos sus ahora, excompañeros, lo saludaron vías redes sociales.

Pero el capitán, goleador e ícono del equipo, el egipcio Mohamed Salah, no lo había hecho.

Este miércoles, finalmente, el notable delantero saludó a Darwin Núñez con muchos elogios.

"Me considero afortunado de haberte tenido como compañero y amigo. Siempre fuiste muy auténtico y traías mucha energía positiva a dondequiera que ibas", comenzó escribiendo Salah en su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Nos hacías reír y demostrabas pasión en todo lo que hacías. Te extrañaremos y te deseo lo mejor en tu nuevo club".

Y Darwin Núñez le contestó: "Hermano, ¡gracias por todo! Fuiste una persona increíble para mí desde que llegué a Liverpool ¡Te voy a extrañar!".

Aquí se puede ver el posteo de Mohamed Salah:

