Tardó, pero llegó: la despedida más esperada por Darwin Núñez de parte de un compañero de Liverpool con palabras llenas de elogios

El beso más esperado en esta temporada por Darwin Núñez desde el punto de vista futbolístico: al trofeo de la Premier League

Darwin Núñez volvió a entrenar este miércoles con su nuevo club, Al-Hilal, luego de haberse ido de Liverpool de Inglaterra, con el que se coronó hace un par de meses campeón de la Premier League. El conjunto árabe volvió a su país luego de haber realizado la pretemporada en Alemania y Suiza. En esta misma jornada, recibió el saludo de despedida más esperado: el de Mohamed Salah.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El uruguayo firmó su contrato con el club y lo presentaron con un video espectacular, al mismo tiempo que mostraron cuál será el número que utilizará.

Como informó Referí el pasado domingo, tras 24 horas de firmar contrato, Darwin Núñez ya convirtió su primer gol en un partido amistoso que jugaron en Suiza ante Aarau, al que vencieron 6-0 y el jugó unos minutos en el segundo tiempo, teniendo en cuenta de que recién conocía a sus nuevos compañeros.

PEÑAROL ¿Qué ocurre en la rodilla cuando sufre un esguince como Leonardo Fernández de Peñarol, y cuánto tiempo lleva normalmente de recuperación?

PEÑAROL El momento en el que Leonardo Fernández, al término de Peñarol vs Racing por Copa Libertadores, admite dos veces que se esguinzó la rodilla; mirá el video

El saludo de Mohamed Salah a Darwin Núñez

Darwin Núñez aparece dos veces en el listado de los cinco jugadores uruguayos con transferencias más caras en la historia del fútbol.

Luego de su adiós a Liverpool, casi todos sus ahora, excompañeros, lo saludaron vías redes sociales.

Pero el capitán, goleador e ícono del equipo, el egipcio Mohamed Salah, no lo había hecho.

Este miércoles, finalmente, el notable delantero saludó a Darwin Núñez con muchos elogios.

"Me considero afortunado de haberte tenido como compañero y amigo. Siempre fuiste muy auténtico y traías mucha energía positiva a dondequiera que ibas", comenzó escribiendo Salah en su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Nos hacías reír y demostrabas pasión en todo lo que hacías. Te extrañaremos y te deseo lo mejor en tu nuevo club".

Y Darwin Núñez le contestó: "Hermano, ¡gracias por todo! Fuiste una persona increíble para mí desde que llegué a Liverpool ¡Te voy a extrañar!".

Aquí se puede ver el posteo de Mohamed Salah: