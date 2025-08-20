La inesperada visita que recibió el Maestro Óscar Tabárez que le sacó varias sonrisas

El extécnico de la selección uruguaya, Óscar Tabárez , el Maestro Tabárez, como todos lo llaman, disfruta de su nueva vida en familia y alejado de lo que era "su casa", como el Complejo Uruguay Celeste, al que concurría absolutamente todos los días. En las últimas horas, recibió una sorpresiva e inesperada visita en su domicilio. El que estuvo con él fue el excapitán celeste, Diego Godín, junto a sus dos hijas.

El entrenador no volvió a dirigir luego de lo que fue su último partid o con Uruguay cuando cayó 3-0 en Bolivia por las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, el 16 de noviembre de 2021.

Se trata el técnico que más partidos dirigió en la historia a la selección uruguaya con 221, de los que ganó 104, empató 58 y perdió 59.

Óscar Tabárez dirigió durante dos períodos diferentes a Uruguay. En el primero, fue segundo en la Copa América de Brasil 1989, y disputó el Mundial de Italia 90.

En el segundo, ganó la Copa América de 2011, y llegó a la celeste a los Mundiales de Sudáfrica (logrando un cuarto puesto luego de 30 años), Brasil 2014, Rusia 2018 (fue quinto) y Qatar 2022, aunque no lo terminó clasificando él, pero sí dirigió más del 90% de los encuentros por Eliminatorias.

En las últimas horas, el capitán que lo acompañó en su adiós a la selección uruguaya, Diego Godín, concurrió a su domicilio a verlo.

Tabárez también dirigió a José "Pepe" Herrera, quien es el suegro de Godín. Lo dirigió no solo en la celeste, sino en el equipo de Peñarol que ganó la Copa Libertadores de América en 1987.

"Visitando al maestro con Pilar y Juana", escribió Godín en una foto que subió.

Aquí se puede ver la misma: