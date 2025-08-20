Covid-19: MSP informó que se confirmó la circulación de variantes Frankenstein y Nimbus en Uruguay

Las vacunas utilizarán tecnología de ARNm, la misma que emplean algunas vacunas contra el covid. Getty Images

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) informó que se detectaron variantes del covid-19 conocidas como Frankenstein y Nimbus. “La secuenciación genómica de 12 muestras de centros centinela confirmó la presencia de variantes del clado 25C XFG.2 y XFG.3”, indica el texto.

El comunicado, asimismo, sostuvo que no se han registrado aumentos en hospitalizaciones ni en mortalidad asociados a estas variantes. “La circulación del SARS-CoV-2 en el país se mantiene baja con valores de positividad cercanos al 2%”, añade el texto.

Con respecto a las nuevas variantes, el MSP informó que “podrían tener mayor transmisibilidad y cierta evasión de anticuerpos, aunque las vacunas para JN.1 mantienen eficacia protectora”.

“La situación continúa bajo monitoreo y se informará oportunamente a la población ante cualquier cambio relevante”, finaliza el texto.

En otra parte del comunicado, el MSP informó que la Organización Mundial de la Salud mantiene “un seguimiento de varias variantes de SARS-CoV-2 clasificadas como bajo monitoreo o de interés”.

“Entre ellas se encuentra NB.1.8.1 conocida como Nimbus, identificada en mayo y en aumento en distintos países con una severidad estimada leve. También XFG llamada Stratus o Frankenstein, detectada con mayor frecuencia en India central y surgida de la recombinación de dos sublinajes de Ómicron”, agrega.