Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
llovizna
Jueves:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / CORONAVIRUS

Covid-19: MSP informó que se confirmó la circulación de variantes Frankenstein y Nimbus en Uruguay

La cartera sostuvo que “la situación continúa bajo monitoreo y se informará oportunamente a la población ante cualquier cambio relevante”

20 de agosto 2025 - 15:48hs
Las vacunas utilizarán tecnología de ARNm, la misma que emplean algunas vacunas contra el covid.
Las vacunas utilizarán tecnología de ARNm, la misma que emplean algunas vacunas contra el covid. Getty Images

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se detectaron variantes del covid-19 conocidas como Frankenstein y Nimbus. “La secuenciación genómica de 12 muestras de centros centinela confirmó la presencia de variantes del clado 25C XFG.2 y XFG.3”, indica el texto.

El comunicado, asimismo, sostuvo que no se han registrado aumentos en hospitalizaciones ni en mortalidad asociados a estas variantes. “La circulación del SARS-CoV-2 en el país se mantiene baja con valores de positividad cercanos al 2%”, añade el texto.

Con respecto a las nuevas variantes, el MSP informó que “podrían tener mayor transmisibilidad y cierta evasión de anticuerpos, aunque las vacunas para JN.1 mantienen eficacia protectora”.

Más noticias
Sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh﻿)
INDDHH

Inddhh dio lugar a denuncia contra el MSP de familiares de personas con trastornos de salud mental por el estado del Centro Martínez Visca

Sarampión se incrementó en la región
SARAMPIÓN

Sarampión se incrementó 34 veces en la región en comparación al 2024 y MSP se mantiene en "vigilancia activa" para evitar el reingreso de la enfermedad

“La situación continúa bajo monitoreo y se informará oportunamente a la población ante cualquier cambio relevante”, finaliza el texto.

En otra parte del comunicado, el MSP informó que la Organización Mundial de la Salud mantiene “un seguimiento de varias variantes de SARS-CoV-2 clasificadas como bajo monitoreo o de interés”.

“Entre ellas se encuentra NB.1.8.1 conocida como Nimbus, identificada en mayo y en aumento en distintos países con una severidad estimada leve. También XFG llamada Stratus o Frankenstein, detectada con mayor frecuencia en India central y surgida de la recombinación de dos sublinajes de Ómicron”, agrega.

Temas:

msp Uruguay coronavirus

Seguí leyendo

Las más leídas

Franco Pardo
COPA LIBERTADORES

Racing 3-1 Peñarol por Copa Libertadores: insólita eliminación del aurinegro que en la hora tomó dos goles por sus horrores defensivos

Hay que salir del Maipo y entrar al Palacio Legislativo, dijo Da Silva luego de que el FA solicitara sancionarlo por desorden de conducta
PARLAMENTO

"Hay que salir del Maipo y entrar al Palacio Legislativo", dijo Da Silva luego de que el FA solicitara sancionarlo por desorden de conducta

Fundadores de República Ganadera
JUSTICIA

Pasivo mayor a US$ 95 millones, más de 1.400 damnificados y una oficina en Carrasco: síndico presentó informe sobre República Ganadera

Falleció el hombre que mató a su hija de 12 años en Maldonado: era militar y la niña había nacido en un país africano
MALDONADO

Falleció el hombre que mató a su hija de 12 años en Maldonado: era militar y la niña había nacido en un país africano

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos