Ediles blancos presentaron una minuta ante la Junta Departamental de Montevideo manifestando "inquietud" ante la situación de los vecinos que viven frente a ferias

Los ediles del Partido Nacional ( PN ), Nicolás Hernández, Joaquín Campos y Laura Soto, presentaron en la Junta Departamental de Montevideo un pedido de informes a la Intendencia para conocer "en detalle" cómo funcionan las ferias vecinales. Además, presentaron una minuta manifestando su "inquietud" por la situación de los vecinos que viven frente a estos comercios.

En particular, los nacionalistas solicitan información acerca de la provisión de baños químicos, limpieza, señalización, delimitación de espacios peatonales y seguridad, así como la aclaración de quién financia y gestiona estos servicios .

"Queremos saber con precisión qué recursos destina la Intendencia, cómo se administran y quién se hace responsable de garantizar condiciones adecuadas en las ferias ", señaló la edila en un comunicado que emitieron desde la bancada de ediles del PN en Montevideo.

Asimismo, los ediles presentaron una minuta de aspiración dirigida a la Comisión de Desarrollo Económico de la Junta Departamental, donde manifiestan su "inquietud" respecto a la situación de los vecinos cuyo domicilio está frente a las ferias vecinales.

"Las ferias son valiosas para la ciudad, generan empleo y regulan precios, pero también afectan de forma directa a cientos de vecinos que conviven cada semana con ruidos, tránsito y desgaste de infraestructuras. Es de justicia que exista un mecanismo de compensación", sostiene la edila.

En este marco, plantean la necesidad de que la Intendencia estudie un régimen de bonificaciones o reducciones tributarias para los vecinos que residen frente a ferias vecinales.

Desde la Lista 22, a los que pertenecen los tres ediles, afirmaron que el objetivo es avanzar hacia una solución "justa y equilibrada", que reconozca el valor de las ferias como espacio cultural y económico, pero que al mismo tiempo "proteja" la calidad de vida de los vecinos.