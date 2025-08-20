Dólar
Nacional / medicamentos

Incautaron más de 3.000 unidades de medicamentos que se vendían en una feria de Montevideo

La venta de medicamentos en la vía pública, las ferias y otros comercios no regulados está estrictamente prohibida por la legislación nacional

20 de agosto 2025 - 10:02hs
En un operativo realizado el domingo 17 de agosto, el Servicio de Convivencia Departamental de la Intendencia de Montevideo incautó 3.160 unidades de medicamentos que se estaban comercializando de manera ilegal en la feria ubicada en la intersección de Gral. Flores y Chimborazo. El procedimiento se llevó a cabo como parte de los controles regulares que se realizan en las ferias barriales de la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger la salud pública, informó la comuna capitalina.

En la incautación se encontraron diferentes tipos de medicamentos, entre ellos blísters, ampollas e inhaladores, todos ellos comercializados sin las debidas autorizaciones. La venta de estos productos fuera de los canales habilitados representa un riesgo para la salud de la población, ya que no se puede garantizar su origen, calidad ni almacenamiento adecuado.

La venta de medicamentos en la vía pública, las ferias y otros comercios no regulados está estrictamente prohibida por la legislación nacional. La Ley 15.443, el Decreto 521/984, el Decreto 18/989 y la Resolución 18/020, regulan la comercialización de medicamentos y establecen que solo las farmacias debidamente registradas y los dispensarios habilitados pueden distribuir estos productos.

A nivel departamental, las normativas sobre la venta ambulante tampoco permiten la comercialización de medicamentos, con el objetivo de proteger a los consumidores de posibles estafas o riesgos sanitarios.

El Servicio de Convivencia Departamental, encargado de los operativos de control, recordó a la población que puede realizar denuncias de situaciones irregulares relacionadas con la venta de medicamentos de manera ilegal las 24 horas del día, llamando al teléfono 1950 5000.

