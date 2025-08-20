Dólar
/ Nacional / CORONELES

Comisión de Defensa del Senado aprobó venias para coroneles, luego de saldar "falta de coincidencia" en la bancada del FA

La venias fueron aprobadas por unanimidad el pasado lunes, confirmaron fuentes de la coalición de izquierda

20 de agosto 2025 - 18:26hs
Militares, militar, ministerio de defensa.
Foto: Leonardo Carreño

La Comisión de Defensa del Senado aprobó por unanimidad las venias para los ascensos a coroneles del Ejército Nacional el pasado lunes, luego de que el Frente Amplio (FA) pidiera unos días para saldar la "falta de coincidencia" dentro de su bancada.

La senadora del FA, Bettiana Díaz, será la miembro informante del tema, según confirmó El Observador con fuentes de la coalición de izquierda.

Las venias también fueron acompañadas por la oposición, según informó en primera instancia el diario El País.

El senador del oficialismo, Felipe Carballo, había trancado designaciones militares, referido a la venia para 19 ascensos a coronel. En esa oportunidad, Carballo había dicho que se buscaba “ofrecer más garantías”. “A tapa cerrada, no votamos nada”, aseguró Carballo.

Carballo es uno de los senadores de la izquierda que integran esta comisión; junto a Díaz, Nicolás Viera y Zulimar Ferreira, estos tres pertenecientes al Movimiento de Participación Popular (MPP).

El presidente de esta comisión Javier García había consultado a los miembros del oficialismo en la sesión del lunes 11 de agosto por la "postergación" de la votación de estos permisos, que venían siendo pospuestos.

En esa instancia, el senador del MPP, Nicolás Viera, respondió que estos retrasos obedecían a "cierta falta de coincidencia entre los integrantes de la bancada", según consta en la versión taquigráfica.

"Algunos estamos prontos para abordar el tema; pero otros no. Queremos poder hacerlo en conjunto", dijo Viera en la sesión del 11 de agosto.

Fue entonces que García, exministro de Defensa del gobierno de Luis Lacalle Pou y actual presidente de la comisión, anunció que se postergaba hasta el próximo lunes la votación "a solicitud de los senadores que integran la bancada del Frente Amplio".

Una semana después, en la sesión del 18 de agosto, oficialismo y oposición acompañaron estas iniciativas.

Temas:

Comisión de Defensa Cámara de Senadores Venias Frente Amplio ejército

