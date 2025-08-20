La grave acusación de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra el árbitro Wilmar Roldán tras la clasificación de Racing en Copa Libertadores

Peñarol quedó eliminado de la Copa Libertadores en la última jugada del partido ante Racing de Avellaneda disputado este martes a la noche en el Cilindro, luego de un gol de Franco Pardo para el 3-1 en el cuarto minuto de adición ante una enorme desatención de la defensa aurinegra. Pero más allá de ello, cuando el encuentro estaba aún 1-1 y solo faltaban 10 minutos, el árbitro Wilmar Roldán pitó un penal más que polémico y el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, en la mañana del miércoles, salió a su cruce con una grave acusación.

El penal, se originó en una jugada tras un desborde y remate desde la izquierda de Tomás Conechny que Brayan Cortés atajó dando un rebote alto. Emanuel Gularte plegó el brazo y entró en contacto con Adrián "Maravilla" Martínez. Este se dejó caer aparatosamente en una acción en la que no hubo proporcionalidad entre el contacto, leve, y la caída, desmesurada. Es lo que los árbitros llaman insuficiencia del contacto para provocar la caída . más que polémico.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, no viajó a Argentina, como informó el lunes Referí, debido a que se quedó en Montevideo acompañando a un amigo quien atraviesa un momento complicado.

COPA LIBERTADORES Lo que no se vio por TV de Racing vs Peñarol: casi se van a las piñas por el grito de gol de un relator partidario, el apretado lugar para los hinchas aurinegros y las gastadas a la "provincia" por parciales locales

PEÑAROL La bronca de Diego Aguirre con el penal que Wilmar Roldán cobró en Racing vs Peñarol en Copa Libertadores: "Para mí no fue y es determinante en el resultado"

Pero en la mañana de este miércoles, se descargó contra otros temas, entre ellos, el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, y ese penal que pitó "que nunca existió y otra hubiese sido la historia".

"2021 semi Sudamericana/2022 campeones Libertadores sub 20/2024 semi de Libertadores/2025 octavos de final de Libertadores. Volviendo a competir, lograremos volver a ser protagonistas y traer la sexta a casa. Es el único camino", comenzó escribiendo Ruglio.

Y continuó: "Duele por este plantel, duele por este DT y por toda nuestra gente. Duele que el árbitro los haya empujado todo el partido y haya cobrado un penal que nunca existió, otra hubiese sido la historia".

"Hay que seguir y ser competitivos y esa sexta Libertadores va a llegar. Gracias a todos los que empujan, la revancha llegará pronto. A seguir laburando. Viva siempre Peñarol", terminó.