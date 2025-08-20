Dólar
Copa Libertadores

Lo que no se vio por TV de Racing vs Peñarol: casi se van a las piñas por el grito de gol de un relator partidario, el apretado lugar para los hinchas aurinegros y las gastadas a la "provincia" por parciales locales

El triunfo de Racing y la eliminación de Peñarol en Copa Libertadores tuvo momentos que no fueron captados por la televisión

20 de agosto 2025 - 11:23hs

Por  Chino Guerra

Peñarol quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing, luego de caer 3-1 (3-2 en el global) en el Cilindro de Avellaneda, en un partido polémico y que se le escapó en el final al elenco de Diego Aguirre con un gol agónico de la academia.

Un partido en el que los errores propios de Peñarol le jugaron una muy mala pasada y que no pudo sostener el empate a 1 que había conseguido en el primer tiempo a través de Nahuel Herrera.

Cruce por el relato de un periodista partidario

Justamente en el gol del manya, en el sector A del estadio Presidente Perón situado justo en el córner donde el plantel de Peñarol fue a festejar el gol y debajo de la parcialidad visitante que estuvo presente, se produjo un hecho tenso ya que en esa zona está ubicada la parte de prensa visitante entre medio de la platea de Racing, según constato Referí en el estadio albiceleste.

Si bien hay una especie de corralito reservado para la prensa visitante, escazas filas más abajo y a los costados se encuentran plateas ocupadas por simpatizantes de Racing. En este contexto, cuando Peñarol empató el encuentro, un periodista partidario carbonero ubicado allí gritó el gol efusivamente y los hinchas locales presentes, por supuesto, lo escucharon.

El festejo de Gastón Martirena, uruguayo de Racing, tras eliminar a Peñarol
COPA LIBERTADORES

"Lo dimos vuelta": las chicanas de Racing a Peñarol y a Diego Aguirre con una frase que dijo el entrenador carbonero; mirá los posteos de la academia

Maximiliano Silvera 
COPA LIBERTADORES

"Me voy recaliente": la fuerte revelación de Maximiliano Silvera sobre Wilmar Roldán y el penal que le cobró a Racing ante Peñarol cuando el juez "no lo tenía claro"

Los plateistas no tardaron en empezar a insultar al periodista partidario de Peñarol que estaba acreditado e incluso quisieron, entre varios, increparlo y golpearlo, pero la seguridad presente los contuvo. No obstante, el relator tuvo que retirarse de esa zona y del estadio a los 15 minutos de partido.

Hinchas de Peñarol en las escaleras

De hecho, los hinchas de Peñarol presentaron múltiple quejas por la ubicación del estadio en la que les tocó estar, ya que mucha cantidad de gente no pudo ver el encuentro debido al poco espacio que había en la tribuna. Fue más la cantidad de simpatizantes que el espacio en el estadio.

hinchas peñarol
Hinchas de Peñarol estancados en el estadio de Racing

Hinchas de Peñarol estancados en el estadio de Racing

Esto produjo que todas esas personas que no lograron acceder a la tribuna, se quedaran estancadas en las escaleras de acceso sin poder ver absolutamente nada y siguiendo el desarrollo del encuentro por el celular, pese a la escaza señal que había en esa zona del estadio Presidente Perón.

hinchas de peñarol

Los gestos de los hinchas de Racing a los de Peñarol tras el partido

Una vez finalizado el cotejo, con toda la euforia por el gol agónico de Pardo y el triunfo, los hinchas de Racing le dedicaron cánticos y le hicieron gestos a los simpatizantes de Peñarol que viajaron a Buenos Aires para vivir la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

final del partido racing

"Sos una provincia, uruguayo chupa p***" fueron los cánticos que soltaron los hinchas de Racing, acompañado de varios gestos a los hinchas de Peñarol que no replicaron ni respondieron, afectados por el resultado.

