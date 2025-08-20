Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

"Lo dimos vuelta": las chicanas de Racing a Peñarol y a Diego Aguirre con una frase que dijo el entrenador carbonero; mirá los posteos de la academia

Racing también publicó una foto de sus dos uruguayos, Gastón Martirena y Adrián Balboa, con la frase “supimos cumplir”

20 de agosto 2025 - 8:01hs
El festejo de Gastón Martirena, uruguayo de Racing, tras eliminar a Peñarol

El festejo de Gastón Martirena, uruguayo de Racing, tras eliminar a Peñarol

El festejo de Racing tras eliminar a Peñarol

El festejo de Racing tras eliminar a Peñarol

Racing de Avellaneda celebró el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores tras ganarle la serie a Peñarol este martes y en sus redes sociales hubo chicanas para los carboneros, recordando algunas declaraciones del partido de ida en Montevideo.

“A jugar no nos va a ganar nadie. Lo dimos vuelta”, señalaron en las redes de la academia.

Racing también publicó una foto de sus dos uruguayos, Gastón Martirena y Adrián Balboa, con la frase “supimos cumplir” y la bandera de Uruguay.

Javier Méndez, Gastón Martirena y Eric Remdi
PEÑAROL

El penal que Wilmar Roldán le cobró a Racing ante Peñarol y la denuncia de Javier Méndez: "No sabía a quién cobrárselo", dijo en zona mixta

Peñarol
PEÑAROL

El uno por uno de Peñarol contra Racing en la eliminación de Copa Libertadores: se desmoronó Javier Méndez, Brayan Cortés no dio la talla y Maximiliano Olivera perdió todas las marcas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1958010309345452251&partner=&hide_thread=false

Además, subieron una foto del lateral derecho uruguayo haciendo el gesto de “a dormir”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1958052274640412980&partner=&hide_thread=false

Triunfo de Racing ante Peñarol en dramático final

En una verdadera batalla épica y con un gol en el último minuto de juego, Racing Club se impuso por 3-1 ante Peñarol para revertir la desventaja del partido de ida y sellar el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Un doblete de Adrián ‘Maravilla’ Martínez (m.7 y m.83) -el segundo de penal- y el agónico de Franco Pardo (m.93) le permitió a la Academia imponerse ante un rival que había logrado el transitorio empate a través de Nahuel Herrera (m.15).

El partido fue dramático de inicio a fin porque Peñarol llegó al ‘Cilindro de Avellaneda’ con la ventaja lograda en Montevideo pero que rápidamente se desvaneció en el minuto 7 cuando el goleador Adrián ‘Maravilla’ Martínez convirtió tras encontrar una pelota para empujar cerca de la línea de gol.

El tanto envalentonó al local que fue en busca de revertir la serie, pero tras un tiro de esquina desde la derecha llegó un golpe certero de cabeza de Nahuel Herrera para devolverle la paridad al tanteador y la ventaja al ‘Manya’ en la serie.

20250819 Penarol's midfielder #23 Javier Mendez (L), Racing's Uruguayan defender #15 Gaston Martirena (C) and Penarol's Argentine midfielder #29 Eric Remedi (R) fight for the ball during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between
Javier Méndez, Gastón Martirena y Eric Remedi

Javier Méndez, Gastón Martirena y Eric Remedi

Antes del descanso hubo un grito de gol de Marcos Rojo pero que el árbitro colombiano Wilmar Roldán invalidó a instancias del VAR por una infracción previa sobre Javier Méndez.

En el complemento, Peñarol se dedicó a esperar a Racing que fue con más ímpetu que juego, aunque sus acciones de contragolpe siempre tenían sensación de poder sentenciar la historia.

Y en el minuto 80 el ingresado colombiano Duván Vergara sacó un remate que despejó el golero chileno Brayan Cortés pero la pelota quedó en el área y Emanuel Gularte empujó a Adrián Martínez para que el juez marcara un penal que el propio ‘Maravilla’ cambió por gol.

De esta manera, Adrián Martínez se convirtió en el máximo goleador de Racing en competencias internacionales con 17 tantos, dos más que Norberto Raffo.

De ahí hasta el final fue todo intensidad y varios cambios de uno y otro lado para esperar la definición desde los doce pasos, e incluso ingresó el portero suplente en el local, Facundo Cambeses por Gabriel Arias.

Pero en una de las últimas jugadas del partido, cuando el reloj marcaba el tercer minuto de adición, un tiro libre cruzó toda el área y encontró el testazo certero por el segundo palo de Franco Pardo que dejó sin chances a Brayan Cortés.

La clasificación de Racing Club a cuartos de final lo pone en una llave argentina con Vélez Sarsfield, que a primer turno eliminó al Fortaleza brasileño con un 2-0 de local para idéntico marcador global tras el empate sin goles en la ida en Brasil.

Con base en EFE

Temas:

Racing de Avellaneda Peñarol Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Franco Pardo
COPA LIBERTADORES

Racing 3-1 Peñarol por Copa Libertadores: insólita eliminación del aurinegro que en la hora tomó dos goles por sus horrores defensivos

Hinchas de Peñarol en Rio de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia que tiene tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos

Gonzalo Moratorio
COPA LIBERTADORES

La fuerte respuesta del dirigente de Peñarol, Gonzalo Moratorio, al comunicado de quejas de Aerolíneas Argentinas por la actitud de los jugadores durante el vuelo

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
COPA LIBERTADORES

Aerolíneas Argentinas "lamentó" la actitud de los jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing; mirá lo que pasó

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos