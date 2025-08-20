Dólar
El Observador / Fútbol / COPA LIBERTADORES

"Estoy como Francella": el "alivio importante" de Flavio Perchman, vice de Nacional, tras la eliminación de Peñarol en la Copa Libertadores y lo que destacó del carbonero

“No tengo ninguna duda que para Nacional lo mejor era que Peñarol fuera eliminado ayer", dijo Flavio Perchman, vice tricolor

20 de agosto 2025 - 10:42hs
Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional

Foto: Inés Guimaraens

Perchman dijo estar “como Francella”, en referencia al actor argentino Guillermo Francella, quien es uno de los hinchas de Racing más famosos.

francella.jpg

“Para nosotros la eliminación de ayer es una dosis de alivio importante, es algo que no depende de nosotros, nosotros nos tenemos que hacer cargo de los que depende de nosotros, pero todos sabemos cómo es esto. En el fútbol uruguayo lo que le pasa a uno repercute en el otro”, señaló a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“Ya el año pasado tuvimos un año en ese aspecto sufrido y cuanto antes se cortara mejor, para dedicarnos la cabeza a nosotros”, dijo en referencia a la actuación de Peñarol en la Libertadores 2024, en la que llegó a semifinales.

Maximiliano Silvera 
COPA LIBERTADORES

"Me voy recaliente": la fuerte revelación de Maximiliano Silvera sobre Wilmar Roldán y el penal que le cobró a Racing ante Peñarol cuando el juez "no lo tenía claro"

Flavio Azzaro tras el triunfo de Racing ante Peñarol
COPA LIBERTADORES

"Me importa tres carajos si fue o no fue penal": la reacción del periodista Flavio Azzaro tras la victoria de Racing ante Peñarol, con un picante mensaje para los aurinegros

“A nosotros la cabeza está el Uruguayo”, dijo sobre Nacional y el cierre de la temporada.

Perchman también explicó por qué piensa que era mejor que los aurinegros quedaran afuera en esta instancia y no más adelante.

“Me pasó en la semana que algunos hinchas preferían que Peñarol siguiera en la Copa”, comentó. “Si vos me decís que una llave mas es Flamengo o Palmeiras, te la llevo, pero Vélez o Fortaleza, no, no. Dijera Ghiggia: ‘Dejala así que así está bien’”.

20250819 TOPSHOTS - FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Racing's defender #18 Franco Pardo (C) scores his team's third goal during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Uruguay's Penarol at the Presid
Franco Pardo

Franco Pardo

“No tengo ninguna duda que para Nacional lo mejor era que Peñarol fuera eliminado ayer. Y más de la manera que se dio”, comentó.

Con respecto al partido, dijo que suele mirar “tranquilo” los encuentros, pero el de este martes fue diferente. “Hacía tiempo que no sufría un partido como el de ayer. Me pareció un partidazo”.

Además, destacó el juego de los carboneros. “Peñarol jugó un partidazo para mi gusto”, dijo. “Peñarol compitió a nivel, fue un partidazo. A veces te toca y a veces no te toca”.

Sobre el trámite del partido, señaló que Peñarol “en el primer tiempo había jugado muy bien”. “Creo que la salida de Terans lo retrasó, pero así y todo, para quedar solo con Cabrera y Silvera, tuvieron situaciones”.

“El cierre es de locos”, agregó sobre el final, en el que Racing se puso 2-1 y luego lo ganó por 3-1, cuando parecía que iban a penales.

Consultado por el penal que pitó Wilmar Roldán por la falta de Emanuel Gularte, dijo que le pareció “totalmente cobrable”. “El jugador gana la posición, es más torpe el movimiento de Gularte que la situación en sí. La realidad es que lo toca arriba y abajo. Le quita la posibilidad de una jugada de corte ofensivo".

Flavio Perchman Francella Nacional Peñarol Copa Libertadores

