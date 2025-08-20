Inumet emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de hasta 80 km/h; Montevideo es uno de los departamentos afectados

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes. De acuerdo con el aviso del organismo, entre los departamentos afectados se encuentran Montevideo, Canelones, Florida, Flores Rocha, Maldonado y parte de Treinta y Tres.
El instituto explicó que las ráfagas son provocadas por una depresión atmosférica que genera rachas de sostenidas en Uruguay