Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
llovizna
Jueves:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / TIEMPO

Inumet emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de hasta 80 km/h; Montevideo es uno de los departamentos afectados

El instituto explicó que las ráfagas son provocadas por una depresión atmosférica que genera rachas de sostenidas en Uruguay

20 de agosto 2025 - 15:12hs
20250625 Frio, viento, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes. De acuerdo con el aviso del organismo, entre los departamentos afectados se encuentran Montevideo, Canelones, Florida, Flores Rocha, Maldonado y parte de Treinta y Tres.

Inumet detalló que la advertencia se da por una depresión atmosférica que genera rachas de viento sostenidas en buena parte de Uruguay. Precisamente, se esperan ráfagas de hasta 80 km/h.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1958227210168647778&partner=&hide_thread=false

El organismo explicó que el detalle de las localidades afectadas no pueden ser proporcionadas por problemas en su página web.

Más noticias
Inumet 
AVISO ESPECIAL

Ciclón extratropical en Uruguay: Inumet actualizó su aviso especial por vientos fuertes y advierte por rachas de hasta 80 km/h

Meteorólogo pronosticó vientos para la noche
PRONÓSTICO

"¡Atención!": meteorólogo advirtió por vientos fuertes esta noche y anunció nuevo desmejoramiento hacia el viernes

Temas:

vientos Montevideo Uruguay Inumet Alerta amarilla

Seguí leyendo

Las más leídas

Franco Pardo
COPA LIBERTADORES

Racing 3-1 Peñarol por Copa Libertadores: insólita eliminación del aurinegro que en la hora tomó dos goles por sus horrores defensivos

Hay que salir del Maipo y entrar al Palacio Legislativo, dijo Da Silva luego de que el FA solicitara sancionarlo por desorden de conducta
PARLAMENTO

"Hay que salir del Maipo y entrar al Palacio Legislativo", dijo Da Silva luego de que el FA solicitara sancionarlo por desorden de conducta

Fundadores de República Ganadera
JUSTICIA

Pasivo mayor a US$ 95 millones, más de 1.400 damnificados y una oficina en Carrasco: síndico presentó informe sobre República Ganadera

Falleció el hombre que mató a su hija de 12 años en Maldonado: era militar y la niña había nacido en un país africano
MALDONADO

Falleció el hombre que mató a su hija de 12 años en Maldonado: era militar y la niña había nacido en un país africano

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos