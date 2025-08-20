Inumet emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de hasta 80 km/h; Montevideo es uno de los departamentos afectados

Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes. De acuerdo con el aviso del organismo, entre los departamentos afectados se encuentran Montevideo, Canelones, Florida, Flores Rocha, Maldonado y parte de Treinta y Tres.

Inumet detalló que la advertencia se da por una depresión atmosférica que genera rachas de viento sostenidas en buena parte de Uruguay. Precisamente, se esperan ráfagas de hasta 80 km/h.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1958227210168647778&partner=&hide_thread=false Advertencia meteorológica amarilla por vientos fuertes y persistentes.

Depresión atmosférica afecta al país, generando vientos sostenidos del sector W entre 40-60 km/h, con rachas entre 60-80 km/h.

Actualización 21:00 hora local. pic.twitter.com/2JoeCylA5I — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 20, 2025 El organismo explicó que el detalle de las localidades afectadas no pueden ser proporcionadas por problemas en su página web.