"¡Atención!": meteorólogo advirtió por vientos fuertes esta noche y anunció nuevo desmejoramiento hacia el viernes

El meteorólogo Mario Bidegain informó sobre el estado del tiempo ante el pasaje del ciclón extratropical anunciado y aseguró que la situación climática irá mejorando rumbo a la tarde, pero volverá a empeorar de cara al viernes cuando habrá nuevamente precipitaciones .

"Va a ir mejorando el estado del tiempo. Por lo menos las lluvias van a ir disminuyendo con el correr de las horas . Ya en la tarde en Montevideo no vamos a tener prácticamente precipitaciones", dijo en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

Según el experto, igualmente hay que tener "cuidado" por la presencia de fuertes vientos durante la jornada, principalmente hacia la noche. "Vientos que pueden ser importantes, ráfagas de hasta 60, 65 km/h a última hora del día ", explicó el meteorólogo.

PRONÓSTICO Inumet y Metsul avisan por ciclón extratropical con lluvias abundantes y vientos fuertes: qué pronostican los meteorólogos uruguayos

PRONÓSTICO Meteorólogo advierte por semana con días "complicados": cómo estará la Noche de la Nostalgia y el feriado no laborable del 25 de agosto

"A partir de mañana será un día bueno comparado con los días anteriores", dijo y añadió que esta situación será "pasajera" .

Ráfagas de #viento previstas por COSMO7 para las 03Z de JUE21ago (00 hora local) sobre costas Río de la Plata y O.Atlántico, prevé de 72 a 100 km/h con circulación de viento de Oeste y SO. Atención ! pic.twitter.com/a6FYL9Q2g3

De cara el viernes, vuelve a haber precipitaciones que no serán "abundantes", pero que se extenderán hasta el sábado por la madrugada.

Este clima provocará una caída en las temperaturas que al fin de semana dejará unos días "fríos" con mínimas que podrían rondar los 4 °C en Montevideo.

Según explicó Bidegain, los vientos más fuertes de este temporal se registraron sobre la zona sureste del país, en los departamentos de Rocha, Lavalleja o Maldonado, con rachas que alcanzaron los 85 km/h.

En cuanto a las lluvias, los montos más "abundantes" ocurrieron en el sector noreste, sobre la zona límite con Brasil, donde en 24 hubo acumulados de 50 milímetros.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), para este miércoles, explicó que el ciclón extratropical anunciado "se desplazará gradualmente hacia el sureste del territorio" con "un cambio en la dirección del viento del sector oeste" que afectará principalmente a los departamentos del sur del Río Negro, donde persistirán las lluvias abundantes.

Según el ente estatal, las precipitaciones comenzarán a disminuir en la tarde del miércoles, mientras que los vientos fuertes bajarán en la madrugada del jueves 21.