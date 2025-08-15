Meteorólogo advierte por semana con días "complicados": cómo estará la Noche de la Nostalgia y el feriado no laborable

Este viernes el meteorólogo Guillermo Ramis anticipó un comienzo de semana con dos días "complicados" por lluvias y vientos , pero aseguró que el 24 de agosto, Noche de la Nostalgia y víspera del feriado por la Declaratoria de la Independencia en Uruguay , se mantendrá sin precipitaciones , aunque con bajas temperaturas .

Según Ramis, la tarde y noche de este viernes serán frías, mientras que para el sábado se esperan lluvias desde las 20:00 hasta las primeras horas de la madrugada .

Ramis señaló en su espacio en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que “está complicado el martes y miércoles", cuando según el especialista "se forma una depresión frontal sobre Uruguay". " Cuídense el martes y miércoles ", advirtió.

En tal sentido, espera unos 30 milímetros de lluvia el martes , jornada en la que los vientos soplarán con una intensidad de 40 kilómetros por hora , con rachas de 50 del noreste.

El miércoles, en tanto, advierte que "continúa profundizándose esa depresión”. “A nosotros nos va a afectar el miércoles ya la parte norte, con vientos del noroeste de 40 kilómetros por hora con rachas de 50, aunque puede haber alguna racha de 60”.

Cómo estará la Noche de la Nostalgia

De cara a la Noche de la Nostalgia, que cada año reúne a miles de uruguayos en las calles, Ramis confirmó “el 24 no hay ningún problema", aunque emitió una recomendación: "Lleven abrigo, eso sí”, indicó. El especialista explicó que tanto el 24 como el 25 de agosto "hay un sistema de alta presión sobre la zona, no hay lluvia, pero si frío".

Para el 25 de agosto, jornada con feriado no laborable por la conmemoración de la Declaratoria de la Independencia en Uruguay, agregó que “va a estar soleado para el asadito”.