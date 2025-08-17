Metsul advierte por inestabilidad "en dos fases" que traerá lluvias "fuertes y excesivas" en Brasil y Uruguay

Un período de fuerte inestabilidad atmosférica afectará a la región sur de Sudamérica en los próximos días, trayendo consigo lluvias intensas en Uruguay, Argentina y especialmente en el sur de Brasil. La previsión de Metsul Meteorología advierte que este fenómeno se extenderá desde el lunes 18 hasta el sábado 23 de agosto, con dos momentos de alta inestabilidad que podrían dejar acumulaciones de hasta 150 mm de lluvia en algunas áreas en un solo día.

Aunque el centro de la atención está en Rio Grande do Sul, Brasil, en Uruguay se espera que la inestabilidad también cause lluvias importantes, principalmente entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto. Si bien la magnitud de las precipitaciones podría ser menor en comparación con el sur de Brasil, los modelos meteorológicos señalan que algunas áreas de Uruguay podrían recibir acumulaciones superiores al promedio mensual, con lluvias que afectarán tanto a la zona este como al sur del país.

Según las proyecciones meteorológicas, la inestabilidad se desarrollará en dos fases. En una primera etapa, se espera que una baja segregada (baja fría en altura) se desplace desde el Pacífico hacia Chile, cruzando los Andes y afectando a la región central de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil entre el lunes 18 y el miércoles 20 de agosto. En este período, las lluvias intensas se concentrarán en la zona sur del país, con un foco particular en la región este y sur de Uruguay.

La segunda fase se dará entre el viernes 22 y el sábado 23 de agosto, cuando una masa de aire frío provocará un frente frío que se moverá desde el sur, reforzando las lluvias en Uruguay y especialmente en la vecina provincia brasileña de Rio Grande do Sul, donde se anticipan acumulaciones superiores a los 150 mm en algunas localidades.

La información proporcionada por los modelos meteorológicos indica que, aunque las lluvias en Uruguay no alcanzarán los volúmenes extremos previstos para el sur de Brasil, se registrarán precipitaciones significativas. Si bien las lluvias intensas podrían generar inundaciones en áreas urbanas y rurales de Uruguay, el impacto más severo se registrará en el sur de Brasil, donde se esperan volúmenes de hasta 300 mm en algunas zonas de Rio Grande do Sul. Esta cantidad de precipitación podría provocar deslizamientos de tierra en áreas de laderas y dificultades en el transporte debido a la saturación de los suelos.