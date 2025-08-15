Metsul advierte que hoy podría formarse el primer huracán del Atlántico en lo que va del año

La tormenta tropical Erin , que comenzó a formarse hace algunos días, podría convertirse este viernes en el primer huracán del Atlántico en lo que va del año, advirtió Metsul . El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos indicó que se prevé un fortalecimiento significativo en las próximas horas, y se espera que alcance la categoría de huracán , con vientos de más de 110 km/h . Según los expertos, las condiciones atmosféricas favorables – aguas cálidas, baja cizalladura del viento y alta humedad – podrían propiciar una intensificación rápida de este fenómeno natural, elevando su fuerza en más de 55 km/h en tan solo 24 horas .

Erin, que inicialmente afectó a Cabo Verde con fuertes lluvias y vientos, causando muertes y daños materiales , ahora se desplaza por el Caribe, donde se han emitido alertas para varias islas. Entre las regiones en alerta se encuentran Anguila, Barbuda, San Bartolomé, San Martín, Saba y San Eustaquio . Aunque no se prevé un impacto directo en las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes ni Puerto Rico , las autoridades locales ya han comenzado a tomar medidas preventivas debido a los posibles efectos indirectos, como lluvias intensas y vientos fuertes.

La Agencia Territorial para el Manejo de Emergencias de las Islas Vírgenes Estadounidenses (VITEMA) ha adelantado la distribución de sacos de arena , que originalmente estaba prevista para los próximos días, para proteger viviendas ante la lluvia impulsada por el viento. Este es un esfuerzo clave, dado que la logística de suministros en la región presenta desafíos adicionales. El 98% de los productos que llegan a las Islas Vírgenes provienen del extranjero, lo que hace que la preparación sea aún más compleja.

La industria turística también está tomando precauciones. El gobierno de las Islas Vírgenes ha comenzado a informar a los visitantes y a coordinar planes de evacuación en caso de que se declare el estado de emergencia . En las Bahamas , tanto el Ministerio de Gestión del Riesgo de Desastres como la Junta de Turismo están monitoreando de cerca el avance de Erin para tomar decisiones sobre posibles evacuaciones y medidas de seguridad.

La Guardia Costera de los Estados Unidos ha emitido la condición de “Whiskey Harbor” para los puertos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, lo que obliga a las embarcaciones recreativas a buscar refugio y a revisar los planes de emergencia para las condiciones meteorológicas severas. Asimismo, las compañías de cruceros, como Royal Caribbean, han modificado sus itinerarios para evitar las zonas cercanas a la tormenta, mientras mantienen informados a los pasajeros sobre los posibles cambios.

Erin se encuentra en una fase crítica, y se prevé que se intensifique a lo largo del fin de semana, con la posibilidad de convertirse en un huracán mayor (categoría 3 o superior). Las autoridades meteorológicas advierten que los próximos días serán cruciales para el monitoreo y gestión de esta tormenta, que podría afectar una amplia área del Caribe.

El inicio de la temporada de huracanes 2025 ya está mostrando su potencial destructivo, y el paso de Erin marca un punto de alerta para toda la región. Las autoridades insulares continúan con los esfuerzos de preparación, mientras esperan que el sistema no cause estragos mayores.