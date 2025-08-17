"No corresponde haberlo insultado": exasesor de la ANII pidió disculpas tras fuerte agravio a Lubetkin

Tras definir al canciller Mario Lubetkin como un "judío de mierda" por la polémica en la suspensión del acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ( ANII ) y la Universidad Hebrea de Jerusalén, Salomón Vilensky, exasesor de la agencia, pidió disculpas .

Vilensky había renunciado a su puesto como asesor luego de que el gobierno congelara el acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén.

En declaraciones posteriores a su dimisión, el exasesor quien es referente en innovación y votante del Frente Amplio , no tuvo reparos en cuestionar la decisión del Poder Ejecutivo.

Sobre Lubetkin cuestionó "su soberbia" y "su mostrar que no es judío, cuando es judío ".

"Le cae pesado y le cae fuerte tener algo con Israel. Lo que me parece terrible, porque seguramente cuando los alemanes nos agarraron en los campos de concentración, él iba a estar conmigo en el mismo vagón", dijo Vilensky en diálogo con Subrayado (Canal 10).

"¿Viste cuando te dicen judío de mierda? Bueno, no se refieren solamente a mí, se refieren también a él. Ahora, cuando se refieren a mí y a él, hay una sola verdad, que él sí es judío de mierda, porque verdaderamente el tipo se comporta de manera que no apoya a ninguna causa", agregó.

Tras estas fuertes declaraciones, Vilensky pidió disculpas y aseguró que las palabras que empleó para definir al canciller "no fueron las correctas".

"No corresponde haberlo insultado ni haber utilizado expresiones ofensivas, y por ello presento mis disculpas", dijo en conversación con el consignado medio y añadió: "Las expresiones personales que utilicé no fueron apropiadas".

Tras disculparse con Lubetkin, el exasesor reiteró su crítica y postura contraria al gobierno. Para este, la decisión adoptada con respecto Universidad Hebrea de Jerusalén representa un "serio retroceso para Uruguay" y para aquellos que durante varios años trabajaron "en la creación de este puente académico y tecnológico".

"La oficina no representaba un negocio ni un beneficio económico personal, sino una oportunidad para estudiantes y emprendedores uruguayos de acceder a formación, acompañamiento y desarrollo de startups", afirmó.

En este marco, lamentó "profundamente" la decisión del gobierno y sus "consecuencias" para la relación entre Uruguay e Israel.