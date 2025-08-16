Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
lluvia ligera
Lunes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / Mario Lubetkin

"Es un delito" utilizado para "la pequeña política": repudio al insulto antisemita de un ex asesor de la ANII al canciller Lubetkin

El exasesor de la agencia de innovación Salomón Vilenksy había calificado a Lubetkin como un "judío de mierda". Desde la comunidad judía aseguraron que se trata de un delito de odio, mientras que senadores oficialistas rechazaron la convocatoria blanca al canciller

16 de agosto 2025 - 23:18hs
Mario Lubetkin y&nbsp;Salomón Vilenksy

Mario Lubetkin y Salomón Vilenksy

Eduardo Kohn, director de B'nai B'rith América Latina, expresó su preocupación por la agresión, a la que calificó como “un delito y punto”. En su comentario, publicado su cuenta en la red social X, @rodobartfeld, consideró que en “ninguna sociedad es un argumento sino una agresión y en Uruguay, un agravio como este es un delito grave.” “Desacreditar a alguien x ser judío, venga de donde sea, reitero, es un delito,y punto”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodobartfeld/status/1956882542730309801&partner=&hide_thread=false

Kohn publicó su tuit citando otro de Miguel Brechner, fundador y ex presidente del Plan Ceibal, quien consideró que la desafortunada expresión de Vilensky está siendo utilizada para “hacer la pequeña política” en vez de ser repudiado: “La verdad que no entiendo. El Sr Vilensky le dice al @MinLubetkinUy "judio de mierda" y no se reacciona denunciando esta agresión antisemita? Es mas importante hacer la pequeña politica que repudiar algo tan grave? Tan bajo hemos llegado?”.

Más noticias
Mario Lubetkin y Salomón Vilenksy
OFICINA EN ISRAEL

Exasesor de la ANII insultó a Lubetkin y criticó su gestión tras suspensión de la Oficina de Innovación en Israel

Mario Lubetkin y Carlos Negro
PARLAMENTO

Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados citó a Negro y a Lubetkin, tras marcha atrás en los cambios a los pasaportes

Entrevistado por Telemundo (Canal 12), el senador Javier García anunció que el Partido Nacional convocará al canciller Lubetkin al Parlamento para que explique el cierre de la oficina de innovación de Uruguay en Israel, a la que calificó de “una decisión política” relacionada con la presión de “sectores radicales” del Frente Amplio.

Javier García

Al respecto, la senadora frenteampista Liliam Kechichian acusó a García de “pegar sin ton ni son”: “Pegar y ‘trancar fuerte’, como lo dijeron, parece ser su único objetivo.El canciller Lubetkin no tiene nada que ver con este tema. Hable con sus diputados que ya convocaron al Pdte. de la ANNI. Coordinen un poco, no les vendría mal..!”.

También el senador Daniel Caggiani respondió a García en su cuenta de X: “Que tendría que ver el Canciller de la Republica con un convenio de la Agencia Nacional de Innovación de Uruguay y la Universidad de Jerusalem? No parece ni sensato ni una medida proporcional la convocatoria a un ministro que nada tiene que ver su cartera con este tema por un trascendido de prensa sobre la consideración de la firma de un convenio especifico. Ademas la Comision de Educación de la Camara de Diputados ya recibió la solicitud de un diputado para la invitación del Presidente del Directorio de la Agencia por este mismo tema. que dejar de cobrar al grito, trabajar y estudiar un poco más. Al menos coordinen un poco!”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dcaggiani/status/1956856006387909058?s=48&partner=&hide_thread=false

“Judío de mierda”: el insulto del exasesor de la ANII insultó a Lubetkin que desató la polémica

Tras la suspensión del acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén, Salomón Vilenksy, quien se iba a desempeñar como asesor de la Oficina en Israel, presentó su renuncia y, calificando al canciller Mario Lubetkin como un "judío de mierda", arremetió contra el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. El uruguayo-israelí, referente en innovación y votante del Frente Amplio, le atribuyó “soberbia" Lubetkin y una voluntad de “mostrar que no es judío, cuando es judío".

"Le cae pesado y le cae fuerte tener algo con Israel. Lo que me parece terrible, porque seguramente cuando los alemanes nos agarraron en los campos de concentración, él iba a estar conmigo en el mismo vagón", dijo Vilenksy en diálogo con Subrayado de Canal 10. "¿Viste cuando te dicen judío de mierda?, bueno no se refieren solamente a mí, se refieren también a él. Ahora, cuando se refieren a mí y a él, hay una sola verdad, que él sí es judío de mierda. Porque verdaderamente el tipo se comporta de manera completamente que no apoya a ninguna causa", agregó Vilenksy horas después de que se hiciera pública su renuncia. Además, comparó al canciller con "algunos judíos que eran capos en el campo de concentración" y que "mandaban" a otros "a las cámaras de gas".

El acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén que desató la polémica

El gobierno de Yamandú Orsi decidió "congelar" el acuerdo de cooperación entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén, que había sido firmado por Luis Lacalle Pou en el final de su mandato. La suspensión del acuerdo se dio en medio de los ataques del Estado de Israel en Gaza, donde se estiman que hay más de 60 mil muertos.

La directiva de la Universidad de la República ya había pedido por unanimidad el cierre de esta oficina y había anunciado que no iba a participar de ningún proyecto de ese despacho.

La decisión del gobierno desencadenó las críticas desde la Embajada de Israel y de la oposición.

Temas:

Mario Lubetkin ANII Daniel Caggiani B'nai B'rith Latinoamérica Liliam Kechichian

Seguí leyendo

Las más leídas

Torres, patios internos y galerías subterráneas: así es el castillo en un departamento del interior de principios de 1900
PROPIEDADES

Torres, patios internos y galerías subterráneas: así es el castillo en un departamento del interior de principios de 1900

Las tierras raras que busca Trump en el mundo y están en Uruguay: el campo que el MIEM quiere investigar, el pedido de Salle y una industria imposible
MINERÍA

Las "tierras raras" que busca Trump en el mundo y están en Uruguay: el campo que el MIEM quiere investigar, el pedido de Salle y una industria imposible

Los diez mejores discos de la música uruguaya del siglo XXI según más de 100 votantes
ENCUESTA

Los 10 mejores discos uruguayos del siglo XXI: más de cien referentes de la música eligieron sus favoritos

Salomón Vilensky, que vive en Israel, era uno de los asesores de la Oficina de Innovación de Uruguay en Jerusalén
CARTA

Tras el "grave error histórico" de suspender la Oficina en Israel, renunció como asesor un uruguayo-israelí del FA, referente en innovación

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos