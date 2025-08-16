"Es un delito" utilizado para "la pequeña política": repudio al insulto antisemita de un ex asesor de la ANII al canciller Lubetkin

El insulto antisemita dirigido al canciller Mario Lubetkin por parte de Salomón Vilenksy , quien lo calificó de “ judío de mierda ” tras la marcha atrás en el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén desató un fuerte rechazo dentro de la comunidad judía uruguaya, al tiempo que senadores oficialistas cuestionaron el pedido de interpelación al canciller anunciado por el senador Javier García , del Partido Nacional.

Eduardo Kohn , director de B'nai B'rith América Latina, expresó su preocupación por la agresión, a la que calificó como “un delito y punto”. En su comentario, publicado su cuenta en la red social X, @rodobartfeld, consideró que en “ninguna sociedad es un argumento sino una agresión y en Uruguay, un agravio como este es un delito grave.” “Desacreditar a alguien x ser judío, venga de donde sea, reitero, es un delito,y punto ”, añadió.

Kohn publicó su tuit citando otro de Miguel Brechner, fundador y ex presidente del Plan Ceibal, quien consideró que la desafortunada expresión de Vilensky está siendo utilizada para “hacer la pequeña política” en vez de ser repudiado: “La verdad que no entiendo. El Sr Vilensky le dice al @MinLubetkinUy "judio de mierda" y no se reacciona denunciando esta agresión antisemita? Es mas importante hacer la pequeña politica que repudiar algo tan grave? Tan bajo hemos llegado?”.

Entrevistado por Telemundo (Canal 12), el senador Javier García anunció que el Partido Nacional convocará al canciller Lubetkin al Parlamento para que explique el cierre de la oficina de innovación de Uruguay en Israel , a la que calificó de “una decisión política” relacionada con la presión de “sectores radicales” del Frente Amplio.

Al respecto, la senadora frenteampista Liliam Kechichian acusó a García de “pegar sin ton ni son”: “Pegar y ‘trancar fuerte’, como lo dijeron, parece ser su único objetivo.El canciller Lubetkin no tiene nada que ver con este tema. Hable con sus diputados que ya convocaron al Pdte. de la ANNI. Coordinen un poco, no les vendría mal..!”.

También el senador Daniel Caggiani respondió a García en su cuenta de X: “Que tendría que ver el Canciller de la Republica con un convenio de la Agencia Nacional de Innovación de Uruguay y la Universidad de Jerusalem? No parece ni sensato ni una medida proporcional la convocatoria a un ministro que nada tiene que ver su cartera con este tema por un trascendido de prensa sobre la consideración de la firma de un convenio especifico. Ademas la Comision de Educación de la Camara de Diputados ya recibió la solicitud de un diputado para la invitación del Presidente del Directorio de la Agencia por este mismo tema. que dejar de cobrar al grito, trabajar y estudiar un poco más. Al menos coordinen un poco!”

“Judío de mierda”: el insulto del exasesor de la ANII insultó a Lubetkin que desató la polémica

Tras la suspensión del acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén, Salomón Vilenksy, quien se iba a desempeñar como asesor de la Oficina en Israel, presentó su renuncia y, calificando al canciller Mario Lubetkin como un "judío de mierda", arremetió contra el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. El uruguayo-israelí, referente en innovación y votante del Frente Amplio, le atribuyó “soberbia" Lubetkin y una voluntad de “mostrar que no es judío, cuando es judío".

"Le cae pesado y le cae fuerte tener algo con Israel. Lo que me parece terrible, porque seguramente cuando los alemanes nos agarraron en los campos de concentración, él iba a estar conmigo en el mismo vagón", dijo Vilenksy en diálogo con Subrayado de Canal 10. "¿Viste cuando te dicen judío de mierda?, bueno no se refieren solamente a mí, se refieren también a él. Ahora, cuando se refieren a mí y a él, hay una sola verdad, que él sí es judío de mierda. Porque verdaderamente el tipo se comporta de manera completamente que no apoya a ninguna causa", agregó Vilenksy horas después de que se hiciera pública su renuncia. Además, comparó al canciller con "algunos judíos que eran capos en el campo de concentración" y que "mandaban" a otros "a las cámaras de gas".

El acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén que desató la polémica

El gobierno de Yamandú Orsi decidió "congelar" el acuerdo de cooperación entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén, que había sido firmado por Luis Lacalle Pou en el final de su mandato. La suspensión del acuerdo se dio en medio de los ataques del Estado de Israel en Gaza, donde se estiman que hay más de 60 mil muertos.

La directiva de la Universidad de la República ya había pedido por unanimidad el cierre de esta oficina y había anunciado que no iba a participar de ningún proyecto de ese despacho.

La decisión del gobierno desencadenó las críticas desde la Embajada de Israel y de la oposición.