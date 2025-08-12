Dólar
/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo adelantó cómo estará el clima durante el feriado no laborable y el fin de semana largo de agosto en Uruguay: los detalles

El meteorólogo anuncia que una depresión frontal que se formaría al sur de Uruguay podría afectar al país

12 de agosto 2025 - 10:20hs
Meteorólogo anunció cómo estará el clima durante la Noche de La Nostalgia

Pexels

Este martes, el meteorólogo Guillermo Ramis emitió su pronóstico para el domingo 24 de agosto y reveló las condiciones meteorológicas que podrían alterar los planes de quienes participen de la tradicional Noche de la Nostalgia. Además, informó cómo prevé que se comporte el tiempo el lunes 25, feriado no laborable en Uruguay.

Ramis explicó en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que, a lo largo del domingo, podrían registrarse chaparrones que se intensificarían hasta convertirse en lluvia. Este fenómeno estaría relacionado con una depresión frontal que se formaría al sur de Uruguay, en el océano. Según el pronóstico del especialista, la parte superior de la depresión podría afectar al país, provocando un incremento en las precipitaciones que podrían extenderse durante la jornada, con posibilidad de lluvias durante algunas horas.

Este pronóstico es de especial interés para quienes tienen previsto celebrar la Noche de la Nostalgia, ya que las condiciones climáticas podrían afectar las festividades al aire libre o en espacios abiertos.

Por otro lado, el meteorólogo también detalló que los días previos, como el sábado 23 de agosto, se mantendrán nublados, con chaparrones aislados y temperaturas agradables que rondarán los 15 grados. Sin embargo, se espera que las precipitaciones sean más intensas en las primeras horas del domingo.

A medida que se acerque el fin de semana en cuestión, se recomienda seguir los pronósticos de última hora para ajustar los planes al clima.

