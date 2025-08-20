Una mujer murió tras chocar de frente contra un auto que circulaba en la rambla de Punta Gorda

Patrullero de Policía. (Archivo) Foto: Leonardo Carreño

Una mujer de 45 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en la rambla de Punta Gorda este miércoles por la tarde, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

La víctima iba al volante de una camioneta Chery por la rambla República de México en dirección al este cuando, por motivos a determinar, cruzó de carril cerca de la esquina con la calle José Cúneo Perinetti y chocó de frente contra un vehículo, según informó Telemundo en primera instancia.

El impacto causó que el coche Chery volviera a su carril, cuando otra camioneta Peugeot no logró evitarlo y lo chocó por alcance.

El vehículo conducido por la víctima terminó en la vereda de la rambla, con serios daños en su parte delantera. La mujer falleció en el lugar de los hechos.

En la zona, la rambla en dirección al este se encuentra completamente obstruida, mientras que en el sentido oeste uno de los dos carriles está habilitado.