Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
llovizna
Jueves:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE FATAL

Una mujer murió tras chocar de frente contra un auto que circulaba en la rambla de Punta Gorda

La víctima cruzó su camioneta de carril cuando se dio la colisión. El impacto que causó que volviera a su carril y fuera embestido por otro coche

20 de agosto 2025 - 16:33hs
Patrullero de Policía. (Archivo)

Patrullero de Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Una mujer de 45 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en la rambla de Punta Gorda este miércoles por la tarde, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

La víctima iba al volante de una camioneta Chery por la rambla República de México en dirección al este cuando, por motivos a determinar, cruzó de carril cerca de la esquina con la calle José Cúneo Perinetti y chocó de frente contra un vehículo, según informó Telemundo en primera instancia.

El impacto causó que el coche Chery volviera a su carril, cuando otra camioneta Peugeot no logró evitarlo y lo chocó por alcance.

Más noticias
Policía de Maldonado
HORROR

Quién era Luna, la niña nacida en Uganda que fue asesinada por su padre tras una consulta médica en Maldonado

Libreta de conducir. (Archivo)
JUSTICIA

Fiscal dijo que venta de libretas en Cerro Largo se trata de un caso de "corrupción pública"; cinco personas fueron imputadas

El vehículo conducido por la víctima terminó en la vereda de la rambla, con serios daños en su parte delantera. La mujer falleció en el lugar de los hechos.

En la zona, la rambla en dirección al este se encuentra completamente obstruida, mientras que en el sentido oeste uno de los dos carriles está habilitado.

Temas:

accidente de tránsito Punta Gorda Rambla policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Franco Pardo
COPA LIBERTADORES

Racing 3-1 Peñarol por Copa Libertadores: insólita eliminación del aurinegro que en la hora tomó dos goles por sus horrores defensivos

Hay que salir del Maipo y entrar al Palacio Legislativo, dijo Da Silva luego de que el FA solicitara sancionarlo por desorden de conducta
PARLAMENTO

"Hay que salir del Maipo y entrar al Palacio Legislativo", dijo Da Silva luego de que el FA solicitara sancionarlo por desorden de conducta

Fundadores de República Ganadera
JUSTICIA

Pasivo mayor a US$ 95 millones, más de 1.400 damnificados y una oficina en Carrasco: síndico presentó informe sobre República Ganadera

Falleció el hombre que mató a su hija de 12 años en Maldonado: era militar y la niña había nacido en un país africano
MALDONADO

Falleció el hombre que mató a su hija de 12 años en Maldonado: era militar y la niña había nacido en un país africano

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos