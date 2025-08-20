"Me voy recaliente": la fuerte revelación de Maximiliano Silvera sobre Wilmar Roldán y el penal que le cobró a Racing ante Peñarol cuando el juez "no lo tenía claro"

El delantero de Peñarol , Maximiliano Silvera, se fue “recaliente” de Avellaneda por la actuación del árbitro Wilmar Roldán y su actuación en el triunfo de Racing ante los carboneros para quedarse con la serie y pasara a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El atacante habló en zona mixta y fue duro con el juez colombiano.

“Estoy re caliente por el partido”, dijo y reveló que el juez no tenía claro de quién había sido el penal que le permitió a los locales ponerse 2-1 arriba en el marcador .

“Merecimos algo más. No pudimos ser eficaces con las chances que tuvimos y quedamos re calientes por la jugada del penal. Le pregunté al árbitro a quién se lo cobró y primero dijo Méndez y después Gularte”, comentó. “No lo tenía claro. Primero mano de Méndez y después foul de Gularte, que no se vio”, dijo , en referencia a los defensas mirasoles.

20250820 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Penarol's players pose for a team photo ahead of the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Uruguay's Penarol at the Presidente Juan Domingo Peron (El Cilindro)

COPA LIBERTADORES "Lo dimos vuelta": las chicanas de Racing a Peñarol y a Diego Aguirre con una frase que dijo el entrenador carbonero; mirá los posteos de la academia

COPA LIBERTADORES El mensaje de Ignacio Ruglio tras la eliminación de Peñarol ante Racing con agradecimiento a Diego Aguirre y una promesa para el año que viene

“Después no entendí por qué el VAR no lo llamó”, agregó Silvera.

“En faltas, creo nos fue metiendo para adentro. Recaliente por eso, fue un partido totalmente condicionado por el árbitro”, señaló.

20250819 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Colombian referee Wilmar Roldan shows a yellow card to Racing's Uruguayan defender #15 Gaston Martirena (L) during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Ur Gastón Martirena y Wilmar Roldán Foto: Luis Robayo / AFP

Con respecto al encuentro, dijo: “Hicimos el partido que vinimos a hacer. No fuimos contundentes con las chances que tuvimos, hay que ser autocríticos, y también es mérito del arquero de ellos que respondió bien”.

“Creo que en líneas generales hicimos un buen partido. Capaz que estuvimos un poco flojos en la pelota parada, pero si hubiésemos metido alguna de las chances que tuvimos, fue el partido que preparamos: estar bien armados y concretar algunas chances que sabíamos que íbamos a tener”, agregó.

20250819 TOPSHOTS - FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Racing's defender #18 Franco Pardo (C) scores his team's third goal during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Uruguay's Penarol at the Presid Franco Pardo Foto: Luis Robayo / AFP

Y volvió a cargar contra Roldán. “Pero no esperábamos un arbitraje de esa manera, como dije anteriormente, me voy recaliente”, señaló.

Sobre Peñarol, dijo que el equipo “siempre da batalla”. “Hay que reconocer eso. Nos vamos con la frente en alto. Agradecer a todo al pueblo carbonero que vino a apoyar y que se lo sintió todo el partido”, comentó.