Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

"Me voy recaliente": la fuerte revelación de Maximiliano Silvera sobre Wilmar Roldán y el penal que le cobró a Racing ante Peñarol cuando el juez "no lo tenía claro"

“Fue un partido totalmente condicionado por el árbitro”, señaló el delantero de Peñarol Maximiliano Silvera, quien cuestionó al juez Wilmar Roldán

20 de agosto 2025 - 8:27hs
Maximiliano Silvera&nbsp;

Maximiliano Silvera 

Foto: Luis Robayo / AFP

El delantero de Peñarol, Maximiliano Silvera, se fue “recaliente” de Avellaneda por la actuación del árbitro Wilmar Roldán y su actuación en el triunfo de Racing ante los carboneros para quedarse con la serie y pasara a cuartos de final de la Copa Libertadores.

El atacante habló en zona mixta y fue duro con el juez colombiano.

20250820 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Penarol's players pose for a team photo ahead of the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Uruguay's Penarol at the Presidente Juan Domingo Peron (El Cilindro)
Peñarol

Peñarol

“Merecimos algo más. No pudimos ser eficaces con las chances que tuvimos y quedamos re calientes por la jugada del penal. Le pregunté al árbitro a quién se lo cobró y primero dijo Méndez y después Gularte”, comentó. “No lo tenía claro. Primero mano de Méndez y después foul de Gularte, que no se vio”, dijo, en referencia a los defensas mirasoles.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
COPA LIBERTADORES

El mensaje de Ignacio Ruglio tras la eliminación de Peñarol ante Racing con agradecimiento a Diego Aguirre y una promesa para el año que viene

El festejo de Gastón Martirena, uruguayo de Racing, tras eliminar a Peñarol
COPA LIBERTADORES

"Lo dimos vuelta": las chicanas de Racing a Peñarol y a Diego Aguirre con una frase que dijo el entrenador carbonero; mirá los posteos de la academia

“Después no entendí por qué el VAR no lo llamó”, agregó Silvera.

“En faltas, creo nos fue metiendo para adentro. Recaliente por eso, fue un partido totalmente condicionado por el árbitro”, señaló.

20250819 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Colombian referee Wilmar Roldan shows a yellow card to Racing's Uruguayan defender #15 Gaston Martirena (L) during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Ur
Gastón Martirena y Wilmar Roldán

Gastón Martirena y Wilmar Roldán

Con respecto al encuentro, dijo: “Hicimos el partido que vinimos a hacer. No fuimos contundentes con las chances que tuvimos, hay que ser autocríticos, y también es mérito del arquero de ellos que respondió bien”.

“Creo que en líneas generales hicimos un buen partido. Capaz que estuvimos un poco flojos en la pelota parada, pero si hubiésemos metido alguna de las chances que tuvimos, fue el partido que preparamos: estar bien armados y concretar algunas chances que sabíamos que íbamos a tener”, agregó.

20250819 TOPSHOTS - FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Racing's defender #18 Franco Pardo (C) scores his team's third goal during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Uruguay's Penarol at the Presid
Franco Pardo

Franco Pardo

Y volvió a cargar contra Roldán. “Pero no esperábamos un arbitraje de esa manera, como dije anteriormente, me voy recaliente”, señaló.

Sobre Peñarol, dijo que el equipo “siempre da batalla”. “Hay que reconocer eso. Nos vamos con la frente en alto. Agradecer a todo al pueblo carbonero que vino a apoyar y que se lo sintió todo el partido”, comentó.

Temas:

Maximiliano Silvera Peñarol Racing

Seguí leyendo

Las más leídas

Franco Pardo
COPA LIBERTADORES

Racing 3-1 Peñarol por Copa Libertadores: insólita eliminación del aurinegro que en la hora tomó dos goles por sus horrores defensivos

Hinchas de Peñarol en Rio de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia que tiene tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos

Gonzalo Moratorio
COPA LIBERTADORES

La fuerte respuesta del dirigente de Peñarol, Gonzalo Moratorio, al comunicado de quejas de Aerolíneas Argentinas por la actitud de los jugadores durante el vuelo

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
COPA LIBERTADORES

Aerolíneas Argentinas "lamentó" la actitud de los jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing; mirá lo que pasó

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos