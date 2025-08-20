Entradas para Peñarol vs River Plate por el Torneo Clausura: precio y por dónde se venden

Peñarol puso este miércoles en venta las entradas para el partido que jugará el domingo contra River Plate por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Será la primera vez en el Clausura que Peñarol juegue de local con público tras cumplir contra Progreso y Nacional una sanción de dos partidos a puertas cerradas por un fallo impuesto por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El encuentro se disputará en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 18.00 .

En la Tribuna Cataldi, las entradas generales para hinchas poseedores de tarjeta Mater BBVA cuestan $ 369 en un precio bonificado hasta el viernes 22 de agosto a la hora 13.00.

Las generales salen $ 410.

A partir del viernes a la hora 13.01, esos precios suben a $ 414 y $ 460, respectivamente.

Los socios entran gratis.

En la Tribuna Damiani las anticipadas para los poseedores de tarjeta cuestan $ 531, las generales $ 590 y a partir del viernes a la hora reseñada los precios suben a $ 594 y $ 660.

Los socios también entran gratis.

En la Tribuna Henderson los socios con tarjeta pagan por anticipado $ 774, los socios sin tarjeta $ 860, las generales con tarjeta $ 1.053 y las generales $ 1.170. Desde el viernes a la hora 13.01 esos precios ascenderán a $ 864, $ 960, $ 1.170 y $ 1.300.

Los hinchas de River Plate van a la Tribuna Guelfi, ingresan por el portón A y pagan $ 1.200 las generales y $ 900 los socios.

Los menores de hasta 10 años inclusive ingresan gratis.

Por dónde se venden las entradas para Peñarol vs River Plate

El expendio de boletos se realiza a través de Tickantel.