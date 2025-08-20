Gonzalo Moratorio dijo que Wilmar Roldán tuvo "incidencia" en los tres goles que recibió Peñarol y planteará tomar acciones ante Conmebol

El consejero suplente de Peñarol Gonzalo Moratorio critió con dureza al árbitro Wilmar Roldán de Colombia por su polémico arbitraje en el partido que el martes Racing le ganó 3-1 en Avellaneda a Peñarol para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

"Amargura, tristeza e impotencia son las sensaciones", dijo Moratorio en diálogo con Vamos que Vamos de El Espectador Deportes.

"Pasaron las cosas que ya sabíamos que iban a pasar con (Wilmar) Roldán, que es un árbitro polémico, localista , que no te deja hablar, que no te regala una y pienso que en los tres goles tuvo incidencia: en el primero no hubo falta, era córner; el segundo ni que hablar y el tercero ni siquiera fue foul" , comentó Moratorio al final del partido donde Peñarol perdió sobre el cierre .

"Vos sabés en estos partidos lo que tiene que pasar para cobrar un penal que incida directamente faltando 10 minutos: tiene que ser una puñalada en la espalda. A Nahuel (Herrera) le habían hecho dos penales antes, a Maxi Silvera se aburrieron de pegarle cuando recibía de espaldas y estoy seguro que el VAR no lo llamó porque ya lo habían llamado antes", dijo Moratorio.

El chileno Juan Lara ya había llamado a una revisión a Roldán que anuló un gol de Marcos Rojo, para Racing, por falta previa sobre Javier Méndez, cuando el partido estaba 1-1 en el primer tiempo.

"Mañana (este miércoles) voy a plantear en el consejo presentar una carta a la Conmebol, simplemente a efectos de marcar nuestras discrepancias, manifestar las incidencias en que creímos que fuimos afectados", declaró el exdelegado del club.

Moratorio siguió desmenuzando, con críticas, el arbitraje: "Lo que pasó con el arquero (Brayan Cortés) amonestándolo en el primer tiempo. No lo vemos en ninguna parte del mundo que cuenten los segundos, se los contaba para desconcentrarlo al sacar. Creo que fue sacando el partido de a poco".

"No hay que llorar tampoco. Erramos muchos goles, por momentos jugamos bien, por momentos nos superaron ampliamente. Jugamos contra un gran equipo, el fútbol argentino es muy competitivo, pero no por esto dejaremos de manifestar que estamos muy molestos con el arbitraje", declaró.

"Ya lo dijo Diego", agregó el dirigente sobre los dichos en la conferencia de prensa de Diego Aguirre, quien dijo que para él no hubo penal y que su sanción tuvo gran incidencia en el resultado final del partido y la serie.

"Lo vimos en el vestuario y no lo podíamos creer. Vimos 10 veces la imagen pero hubo otras donde de a poco nos fueron llevando, un árbitro de gran trayectoria a nivel internacional que son homenajeados en esta clase de partidos. Era para un brasilero, no era para este colombiano", dijo Moratorio.

"No hay homogeneidad en los arbitrajes. Están los que dejan jugar libremente y a Leo (Fernández) lo fueron a buscar con cuatro o cinco faltas hasta que lo lastimaron. Ahora Roldán fue todo lo contrario, bien localista, viendo jugadas a favor de Racing que nadie vio y perjudicando a Peñarol en la cortita llevándote adentro del área y estos equipos no te perdonan". concluyó Moratorio.