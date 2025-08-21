El mensaje de Gianni Infantino y el de la Conmebol tras los graves incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile

La tragedia en el partido entre Independiente y Universidad de Chile , correspondiente a la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue un hecho histórico en el que resultaron muchas personas heridas de ambas parcialidades , en especial la visitante, y que contó con más de 300 detenidos .

Ante este escenario y el muy mal operativo de seguridad que se llevó a cabo y los hechos posteriores que produjeron los barra brava de Independiente con las agresiones, Gianni Infantino , presidente de la FIFA , y la Conmebol emitieron un comunicado lamentando y repudiando lo sucedido en el estadio Libertadores de América .

Mediante sus redes sociales, el presidente de la FIFA dijo: "Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires".

"La violencia no tiene cabida en el fútbol : los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo" agregó.

"Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos" sentenció.

El enunciado de Conmebol tras lo sucedido

Por otro lado, la Conmebol también se pronunció de manera formal tras el escándalo que se produjo y emitió un comunicado al respecto: "En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio", comenzó manifestando.

"La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria" continuó.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes" suscribió.

"Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse" subrayó.