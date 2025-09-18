Se confirmó el Ranking FIFA de setiembre: Uruguay subió una posición, Argentina cayó dos puestos y hay nueva número uno

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago

La selección española de fútbol vuelve a liderar la clasificación mundial de la FIFA, por primera vez desde 2014, mientras que Argentina, N° 1 del ranking desde abril de 2023, cae al tercer puesto, superada también por Francia , mientras que la selección uruguaya de Marcelo Bielsa subió una posición .

Vigente campeona de Europa y finalista de la última Liga de Naciones de la UEFA, la Roja asciende al primer puesto gracias a sus últimos resultados, dos claras victorias (0-3 en Bulgaria y 0-6 en Turquía) en los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026.

"La Roja ocupó por última vez el primer puesto de la clasificación en junio de 2014, cuando era campeona del mundo y de Europa", recordó la FIFA en su comunicado.

Lionel Scaloni EFE

Pese a estar ya clasificado para la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, la última derrota del equipo de Lionel Scaloni no sólo provoca que la albiceleste pierda el N° 1, sino que sea superada también por Francia.

Uruguay en el top 15

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa subió un puesto y se ubica en el puesto 15°.

La celeste cerró las Eliminatorias con un triunfo ante Perú y con empate ante Chile, clasificando al Mundial 2026.

AME7984. SANTIAGO (CHILE), 09/09/2025.- El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda este martes, durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago (Chile). EFE/ Os El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago Foto: EFE

Más allá del podio, la otra gran novedad del Top 10 es el regreso de Italia a la élite mundial, gracias a sus últimas victorias contra Estonia (5-0) e Israel (4-5).

La otra gran potencia del fútbol sudamericano, Brasil, pierde un puesto (6º), superado por el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Otra tetracampeona mundial, Alemania, sigue pagando sus malos resultados y cae al 12º puesto. Alemania sale por primera vez del "top" diez desde octubre de 2024. La selección germana baja tres puestos y figura ahora en decimosegundo lugar, justo por delante de Colombia, México y Uruguay, penalizada por la derrota en su primer partido en Eslovaquia (2-0) en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, en la que es tercera en su grupo tras Eslovaquia e Irlanda del Norte.

También avanza un puesto Marruecos, ahora undécima, que ha ganado ocho de los nueve encuentros que ha jugado desde la última clasificación de julio y destaca el ascenso en diez posiciones de Eslovaquia, que registra el mayor ascenso en cuanto a puestos se refiere.

Canadá, país anfitrión del Mundial 2026, mejora dos puestos (26) y logra la mejor posición desde la creación de la clasificación en 1993, junto a Kosovo (91ª, + 4).

Para la tabla publicada este jueves, la FIFA ha tenido en cuenta 200 partidos internacionales de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene, en la que España lidera su grupo tras la victoria sobre Bulgaria (0-3) y la goleada a Turquía (0-6). Sus próximos partidos serán en casa contra Georgia y Bulgaria el mes que viene.

Clasificación de la FIFA publicada el 18 de setiembre de 2025:

.1. España 1875.37 Puntos (+1)

.2. Francia 1870.92 (+1)

.3. Argentina 1870.32 (-2)

.4. Inglaterra 1820.44

.5. Portugal 1779.55 (+1)

.6. Brasil 1761.6 (-1)

.7. Países Bajos 1754.17

.8. Bélgica 1739.54

.9. Croacia 1714.2 (+1)

10. Italia 1710.06. (+1)

13. Colombia 1692.1 (+1)

14. México 1688.38 (-1)

15. Uruguay 1673.65 (+1)

16. EEUU 1670.04

24. Ecuador 1588.04 (+1)

29, Panamá 1529.71 (+1)

37. Paraguay 1501.01 (+6)

47. Costa Rica 1481.13 (-7)

48. Perú 1469.31 (-6)

49. Venezuela 1465.02 (-3)

57. Chile 1441.66

65. Honduras 1383.98 (+1)

77. Bolivia 1332.24 (+1)

90. El Salvador 1267.75 (-3)

98. Guatemala 1230.73 (+2)

132. Nicaragua 1120.78 (-2)

142. R. Dominicana 1074.46

155. Puerto Rico 1020.44 (+2)

167. Cuba 980.33 (-1)

Con base en AFP y EFE