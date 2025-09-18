Dólar
El momento de furia del Cholo Simeone con un hincha de Liverpool; mirá el video desde la tribuna y lo que dijo el DT

El Cholo Simeone tuvo un momento de furia tras el agónico gol del Liverpool ante el Atlético de Madrid por la UEFA Champions League

18 de septiembre 2025 - 10:20hs

El Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, fue expulsado en la primera fecha de la UEFA Champions League en la derrota por 3-2 ante el Liverpool, luego de tener un momento de furia con un aficionado del equipo inglés tras el agónico gol del triunfo de Virgil Van Dijk.

El entrenador argentino se enfrentó al hincha que estaba en la tribuna que, según acusa Simeone, le hizo gestos mientras festejaba el gol del triunfo para el 3-2 del Liverpool en el minuto 90 de partido. El Cholo discutió, se enfrentó con el aficionado y tuvo que ser contenido por la seguridad de Anfield.

Simeone
Cholo Simeone

Cholo Simeone

Posteriormente, dialogó con el árbitro del encuentro a quién Simeone le explicó la situación y, pese a entender las circunstancias, el colegiado terminó expulsando al entrenador argentino en la primera jornada de la UEFA Champions League.

La defensa del Cholo Simeone en conferencia

"Vienen siempre hablando de cuidad, cuidad, cuidad… Te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción a los insultos, pero sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el partido, te giras y con el gol rival te siguen insultando", explicó Simeone en charla con Movistar.

"El árbitro entendía la situación. Ojalá que un equipo como el Liverpool pueda mejorar esa parte y cuando identifiquen a la persona que hizo eso tenga sus consecuencias. Está claro que el que tengo que tener calma soy yo, tienes que soportar los insultos, los gestos y cualquier situación del otro porque estás en un lugar que tienes que soportar", sentenció.

Cholo Simeone Liverpool Atlético de Madrid UEFA Champions League

