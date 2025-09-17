Mirá las razones por las que Tacuarembó no aceptó el pedido de Peñarol de cambiar la fecha del partido por Copa AUF Uruguay

Peñarol entrenó este miércoles de cara a un encuentro muy importante en el que buscará mantener la punta del Torneo Clausura -compartida con Cerro Largo- y no olvidarse de la Tabla Anual, cuando este domingo enfrente a Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo. Por su parte, Tacuarembó ya informó que no acepta el cambio de día para jugar por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

La intención de cambiar la fecha del partido de parte de los aurinegros, es que en tres días, deberían hacer muchos kilómetros, ya que tras enfrentar a Juventud por el Torneo Clausura, deberían viajar de ida y vuelta a Tacuarembó y luego hacer lo propio hacia Melo para enfrentar a los arachanes por el mismo certamen.

Como informó Referí el pasado lunes, se conocieron las fechas de los cuartos de final, y Peñarol debía enfrentar al equipo del norte del país en el Estadio Raúl Goyenola el próximo miércoles 24 a la hora 21.15.

Tacuarembó se negó a cambiar la fecha, por más que de Peñarol señalaron a Referí que si bien existió la idea de cambiarla, no hubo un pedido oficial.

¿Cuál fue la razón por la que el local no aceptó cambiar la fecha? Según confió una fuente este miércoles a Referí, se tuvo en cuenta que se vendieron ya cerca de 5.000 entradas.

Lo que sí se cambió, tras la información de la misma fuente, es el horario. En vez de jugarse a la hora 21.15, se disputará desde las 20.30.

Por lo tanto, Peñarol, como se informó el lunes, tendrá el encuentro de cuartos de final de la Copa AUF Uruguay contra Tacuarembó, en medio de dos partidos trascendentes por el Torneo Clausura: Juventud de Las Piedras y Cerro Largo.