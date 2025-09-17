Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Mirá las razones por las que Tacuarembó no aceptó el pedido de Peñarol de cambiar la fecha del partido por Copa AUF Uruguay

Hubo cambio de horario para el encuentro en el Estadio Raúl Goyenola

17 de septiembre 2025 - 16:24hs
Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura

FOTO: @LigaAUF

Peñarol entrenó este miércoles de cara a un encuentro muy importante en el que buscará mantener la punta del Torneo Clausura -compartida con Cerro Largo- y no olvidarse de la Tabla Anual, cuando este domingo enfrente a Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo. Por su parte, Tacuarembó ya informó que no acepta el cambio de día para jugar por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

La intención de cambiar la fecha del partido de parte de los aurinegros, es que en tres días, deberían hacer muchos kilómetros, ya que tras enfrentar a Juventud por el Torneo Clausura, deberían viajar de ida y vuelta a Tacuarembó y luego hacer lo propio hacia Melo para enfrentar a los arachanes por el mismo certamen.

La negativa de Tacuarembó al cambio de fecha

Tacuarembó se negó a cambiar la fecha, por más que de Peñarol señalaron a Referí que si bien existió la idea de cambiarla, no hubo un pedido oficial.

cinco cosas que no sabias de julia paternain, la uruguaya que gano el bronce en la maraton del mundial de atletismo de tokio 2025
ATLETISMO

Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025

Ignacio Ruglio presidente de Peñarol
PEÑAROL

El sorpresivo festejo de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, desde el exterior del país

¿Cuál fue la razón por la que el local no aceptó cambiar la fecha? Según confió una fuente este miércoles a Referí, se tuvo en cuenta que se vendieron ya cerca de 5.000 entradas.

Lo que sí se cambió, tras la información de la misma fuente, es el horario. En vez de jugarse a la hora 21.15, se disputará desde las 20.30.

Por lo tanto, Peñarol, como se informó el lunes, tendrá el encuentro de cuartos de final de la Copa AUF Uruguay contra Tacuarembó, en medio de dos partidos trascendentes por el Torneo Clausura: Juventud de Las Piedras y Cerro Largo.

Temas:

Peñarol Copa AUF Uruguay Tacuarembó Juventud Cerro Largo Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

Fabricio Díaz junto a su novia en las aguas del Golfo Pérsico en Doha, Qatar
URUGUAYOS

El campeón del mundo con Uruguay que Catar quiere en su selección; mirá lo que pasó con Fabricio Díaz y lo que dijeron desde su entorno

Cancha del Gran Parque Central
NACIONAL

Césped híbrido, bajar la cancha medio metro, una inversión millonaria y casi cinco meses de trabajo: lo que proyectan en el campo de juego del Gran Parque Central

Incidentes en la previa de Atenas vs Larre Borges
BÁSQUETBOL

Incidentes en la previa de Atenas vs Larre Borges obligaron a la intervención policial; además, jugadores visitantes fueron recibidos por los hinchas locales; mirá los videos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos