Abel Hernández y un posible llamado de Aguirre en enero: "Soy hincha de Peñarol, con eso te respondo todo"

Abel Hernández Foto: @LigaAUF

Abel Hernández, uno de los goleadores de la Liga AUF Uruguaya 2025 y máximo artillero de Liverpool, habló sobre su presente y se refirió a un hipotético llamado de Peñarol y de Diego Aguirre, así como de su posible llegada al aurinegro.

El delantero de Liverpool atraviesa un gran presente y acumula 20 goles en lo que va de temporada, y en base a eso, en diálogo con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes, dijo: "Puse mucho de mi trabajo para poder jugar los 90 minutos de cada partido y no sentirlo. Ya no me lo cuestiono, me siento muy bien físicamente".

Abel Hernández y el hipotético llamado de Peñarol En primera instancia, se refirió a su sensación de convertirle goles y festejar los tantos contra el club del cual es hincha: "Tengo un respeto extra por Peñarol porque soy hincha pero mi trabajo es hacer goles. Y mi mayor respeto tiene que ser por Liverpool y por mis compañeros".

20250427 Abel Hernández celebra su gol para Liverpool ante Progreso por el Torneo Apertura Abel Hernández celebra su gol para Liverpool ante Progreso por el Torneo Apertura FOTO: @LiverpoolFC1915

Siguiendo esa línea, Abel expresó: "Si en enero me llama Diego (Aguirre), soy hincha de Peñarol. Con eso te respondo todo", sentenció Abel en base a un futuro en Peñarol en 2026.