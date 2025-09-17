Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Abel Hernández y un posible llamado de Aguirre en enero: "Soy hincha de Peñarol, con eso te respondo todo"

Abel Hernández, delantero de Liverpool, atraviesa por un gran momento deportivo y es uno de los goleadores de la Liga AUF Uruguaya 2025

17 de septiembre 2025 - 16:48hs
Abel Hernández

Abel Hernández

Foto: @LigaAUF

Abel Hernández, uno de los goleadores de la Liga AUF Uruguaya 2025 y máximo artillero de Liverpool, habló sobre su presente y se refirió a un hipotético llamado de Peñarol y de Diego Aguirre, así como de su posible llegada al aurinegro.

El delantero de Liverpool atraviesa un gran presente y acumula 20 goles en lo que va de temporada, y en base a eso, en diálogo con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes, dijo: "Puse mucho de mi trabajo para poder jugar los 90 minutos de cada partido y no sentirlo. Ya no me lo cuestiono, me siento muy bien físicamente".

Abel Hernández y el hipotético llamado de Peñarol

En primera instancia, se refirió a su sensación de convertirle goles y festejar los tantos contra el club del cual es hincha: "Tengo un respeto extra por Peñarol porque soy hincha pero mi trabajo es hacer goles. Y mi mayor respeto tiene que ser por Liverpool y por mis compañeros".

20250427 Abel Hernández celebra su gol para Liverpool ante Progreso por el Torneo Apertura
Abel Hernández celebra su gol para Liverpool ante Progreso por el Torneo Apertura

Abel Hernández celebra su gol para Liverpool ante Progreso por el Torneo Apertura

Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Mirá a quién le dio el árbitro Gustavo Tejera el primer gol de Liverpool ante Peñarol por el Torneo Clausura; aquí el video de la jugada

Los hinchas de Nacional volvieron al Gran Parque Central
NACIONAL

Los precios de las entradas que fijó Nacional para el partido ante Liverpool en el Gran Parque Central; mirá los detalles

Siguiendo esa línea, Abel expresó: "Si en enero me llama Diego (Aguirre), soy hincha de Peñarol. Con eso te respondo todo", sentenció Abel en base a un futuro en Peñarol en 2026.

Temas:

Abel Hernández Peñarol Liverpool Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

Fabricio Díaz junto a su novia en las aguas del Golfo Pérsico en Doha, Qatar
URUGUAYOS

El campeón del mundo con Uruguay que Catar quiere en su selección; mirá lo que pasó con Fabricio Díaz y lo que dijeron desde su entorno

Cancha del Gran Parque Central
NACIONAL

Césped híbrido, bajar la cancha medio metro, una inversión millonaria y casi cinco meses de trabajo: lo que proyectan en el campo de juego del Gran Parque Central

Incidentes en la previa de Atenas vs Larre Borges
BÁSQUETBOL

Incidentes en la previa de Atenas vs Larre Borges obligaron a la intervención policial; además, jugadores visitantes fueron recibidos por los hinchas locales; mirá los videos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos