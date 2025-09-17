Dólar
/ Nacional / VATICANO

Senado votó por mayoría venia de Juan Raúl Ferreira como embajador en el Vaticano, con críticas de los blancos

Legisladores nacionalistas trataron de "apostata" del Partido Nacional al dirigente, pero aún así votaron su designación para que haya un embajador en la visita de Orsi al Vaticano

17 de septiembre 2025 - 16:53hs
Juan Raúl Ferreira, embajador designado en el Vaticano

Juan Raúl Ferreira, embajador designado en el Vaticano

La Cámara de Senadores aprobó por mayoría la venia enviada por el Poder Ejecutivo para que Juan Raúl Ferreira sea el nuevo embajador en el Vaticano, pero contó con críticas del Partido Nacional, colectividad a la que pertenecía antes de ingresar al Frente Amplio.

La venia para que el hijo del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate fuera designado como embajador se aprobó con 24 votos afirmativos sobre un total de 30. La iniciativa fue acompañada por el oficialismo y por gran parte de los nacionalistas, la senadora Graciela Bianchi fue la única de esta colectividad política que no acompañó la propuesta.

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, adelantó que Yamandú Orsi visitará la Ciudad del Vaticano "en el correr de octubre" y que es necesario que allí esté un embajador del país.

Entre otros cargos, Ferreira fue senador y diputado del Partido Nacional, además de embajador en Argentina en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, recapituló Caggiani.

Papa León XIV en su primer discurso en el Vaticano

El senador del Partido del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que accedió "al tratamiento grave y urgente" debido a que "no puede el presidente de la República visitar al papa León XIV sin tener el embajador".

"Las paradojas presidenta", le dijo a la presidenta del Senado, "va aun embajador a la santa sede y estamos votando un apóstata de los valores del Partido Nacional. Fíjese la contradicción, pero lo vamos a hacer".

"En este caso lo vamos a votar por su hijo, Wilson Ferreira Sfeir, por su esposa que está allá y por su hermana Silvia Ferreira. Las contradicciones de la vida", agregó Da Silva. El hijo de Juan Raúl Ferreira continúa militando en el Partido Nacional.

En la misma sintonía se expresó el también senador blanco Sergio Botana: "Simplemente decir que mi voto es nombre del padre y del hijo" de Juan Raúl.

Por otro lado, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, votó negativamente debido a su postura en cuanto al los diplomáticos de carrera. "No queremos acompañar designaciones de embajadores políticos y que no sean de carrera".

El también senador colorado, Andrés Ojeda, afirmó que esta venia "parece ser alguna suerte de repago por trabajo político, porque no tiene otra explicación detrás".

"No nos convenció tomando en cuenta el destino", sentenció el también secretario general de los colorados.

