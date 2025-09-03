Dólar
/ Nacional / INISA

Senadores aprobaron venia para que Daniel Radío sea el nuevo director de Inisa y la de Mario Arizti para integrar Inumet

El dirigente del Partido Independiente fue sugerido por el Poder Ejecutivo, tras la renuncia del oficialista Eugenio Acosta por diferencias con el actual presidente de Inisa

3 de septiembre 2025 - 18:48hs
Daniel Radío, dirigente del Partido Independiente

Daniel Radío, dirigente del Partido Independiente

Camilo dos Santos

Camilo dos Santos

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la venia para Daniel Radío sea el nuevo director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), tras la renuncia del oficialista Eugenio Acosta por diferencias con el presidente del organismo.

El titular del Inisa, Jaime Saavedra, afirmó que no estaba dispuesto a seguir en el cargo si Acosta se mantenía en el directorio bajo el argumento de que las decisiones del exdirector iban en contra de su la línea de conducción que él había trazado.

El dirigente del Partido Independiente Daniel Radío había sido propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el rol de Acosta, algo que fue bien recibido por el pleno de la cámara alta.

Los 27 senadores presentes votaron afirmativamente para que el exsecretario de la Junta Nacional de Drogas del gobierno de Luis Lacalle Pou ocupe ahora un cargo como director en el Inisa.

El punto de quiebre entre el presidente del organismo y Acosta fue en una sesión en que este último votó junto con el director colorado Ángel Fachinetti dos ascensos, dejando en minoría al presidente, que se había puesto como objetivo ordenar la carrera funcional para evitar las designaciones de encargaturas de modo discrecional.

Acosta es policía y fue impulsado por trabajadores vinculados al Movimiento de Liberación Nacional (MLN); mientras que el presidente Saavedra fue respaldado en el conflicto por el Movimiento de Participación Popular (MPP).

De ahora en más, el directorio quedará conformado por Saavedra como oficialista y dos opositores, uno colorado y el restante del Partido Independiente, que se suma a título personal.

Otras venias de opositores que se votan en el Senado

20250611 Cámara de Senado, senadores.

Además de Radío, los senadores aprobaron la venia del nacionalista Mario Arizti como director del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), organismo que preside Madeleine Renom. Durante el gobierno de Lacalle Pou, Arizti se desempeñó como subsecretario y luego ministro de Trabajo y Seguridad Social tras la renuncia de Pablo Mieres de esa cartera.

Los senadores no han votado aún la venia de Luis Calabria como uno de los directores de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Durante el anterior administración, Calabria fue primero el número tres del Ministerio del Interior y luego asesor en Presidencia de la República.

Temas:

Cámara de Senadores Daniel Radío Inisa Partido Independiente Jaime Saavedra

