Diferencias en la gestión del Inisa generaron tensiones en la interna del directorio y la intervención de Presidencia

Algunos medios informaron que Saavedra presentó la renuncia pero que esta no fue aceptada. Sin embargo, desde el gobierno desmienten esta versión pese a la suspensión del acto de asunción de las nuevas autoridades y a que Saavedra estuvo reunido este martes con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en Torre Ejecutiva.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado en rueda de prensa durante una recorrida en Maldonado sobre la presunta renuncia de Saavedra al cargo y aseguró no estar al tanto.

"No he hablado con él (...) está bueno que me lo comenten porque ya lo estoy llamando”, sostuvo y agregó que a Saavedra siempre lo quiere en su cuadro.