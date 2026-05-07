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Mirá el insólito gol en contra de Vasco Da Gama en Copa Sudamericana que recorre las redes: le pasó la pelota a su arquero y terminó en gol

El defensor Alan Saldivia de Vasco Da Gama quiso jugar con su arquero y, tras un mal cálculo, se hizo un gol en contra ante Audax Italiano

7 de mayo de 2026 9:27 hs
DSports

El gran blooper de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana lo protagonizaron el defensor Alan Saldivia y el arquero Daniel Fuzato de Vasco Da Gama, con un gol en contra insólito que derivó en la ventaja de Audax Italiano en apenas cinco minutos de partido.

El partido disputado en el Estadio Bicentenario La Florida, en Santiago de Chile, tuvo un momento que marcó el desarrollo del encuentro entre Audax Italiano y Vasco da Gama, con un error defensivo que permitió la apertura del marcador.

El elenco brasileño se dedicaba a hacer circular el balón y tras un pase profundo hacia los defensores, Audax Italiano subió sus líneas para ejercer presión sobre Alan Saldivia. El defensor, casi pegado a la línea lateral, optó por jugar con su arquero Daniel Fuzato.

No obstante, el golero esperaba la pelota en una posición adelantada dentro del área, lo que dejó desprotegido el arco, y el pase fue mal ejecutado ya que fue con dirección a su propia meta.

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De esta manera, el arquero se confió en esperar la pelota, la dejó correr y cuando se percató ya era demasiado tarde: la pelota ingresó en el arco pese al intento del golero de estirarse para sacar el balón, y de esa manera Audax Italiano se adelantó en el marcado en apenas cinco minutos. Ahora, el gol en contra recorre las redes sociales de todo el mundo desde este miércoles por la noche.

Vasco Da Gama
El arquero del Vasco Da Gama se lamenta tras el gol en contra

El arquero del Vasco Da Gama se lamenta tras el gol en contra

El desarrollo del primer tiempo mostró a un Audax Italiano decidido a aprovechar el desconcierto defensivo de su rival. Por su parte, Vasco da Gama apostó a una recuperación rápida y consiguió estabilizar su juego tras la serie de errores atrás.

El complemento trajo consigo un cambio en el dominio del partido. El conjunto carioca ajustó su sistema y comenzó a generar peligro sobre el arco de Tomás Ahumada.

La jugada que modificó el rumbo del marcador llegó a los 58 minutos: una falta de Marcelo Ortiz dentro del área provocó penal a favor de Vasco da Gama y la expulsión del defensor argentino. Claudio Spinelli ejecutó el tiro desde los doce pasos y anotó el empate parcial.

Con un jugador menos, Audax Italiano no logró sostener el resultado y, a los 71 minutos, Matheus Franca apareció sin marca en el área para definir ante la salida de Ahumada y establecer el 2-1 definitivo.

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