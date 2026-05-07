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Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Peñarol en la Copa Libertadores tras el empate entre Santa Fe y Corinthians, que terminó con incidentes

Platense y Peñarol completarán la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores este jueves a las 19:00 en Argentina

7 de mayo de 2026 9:22 hs
Gustavo Henrique celebra su gol en la hora ante Independiente Santa Fe, que le dio el empate a Corinthians

Gustavo Henrique celebra su gol en la hora ante Independiente Santa Fe, que le dio el empate a Corinthians

Foto: AFP

Independiente Santa Fe y Corinthians empataron 1-1 en Colombia, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores que también integra Peñarol, que jugará este jueves a las 19:00 contra Platense en Argentina para completar la jornada.

El empate dejó en una gran posición al club brasileño en la tabla de posiciones del grupo, mientras que el conjunto colombiano quedó muy complicado.

Santa Fe abrió el marcador a los 60 minutos. Jáder Obrián, que había ingresado cinco minutos antes, metió un gran pase en cortada al medio del área para dejar solo frente al arco al experimentado Hugo Rodallega, que definió contra el palo derecho del golero Hugo Souza para poner el 1-0.

Con este resultado, Independiente se metía en la pelea por el segundo puesto del grupo, pero Corinthians le aguó la ilusión en la hora. A los 93, un certero centro de Mateuzinho desde la derecha le quedó al zaguero Gustavo Henrique, que ya estaba como delantero y metió un potente cabezazo con el que decretó el 1-1.

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Pocos minutos después, y tras el final del encuentro, varios jugadores de Santa Fe se lanzaron contra el golero Souza, lo que llevó a que se generara un tumulto entre futbolistas de ambos equipos.

Finalmente el arquero brasileño fue retirado de la cancha entre varios compañeros y funcionarios de seguridad, mientras le lanzaban objetos desde la tribuna y en el campo de juego continuaba la discusión.

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La tabla de posiciones del grupo de Peñarol

Con este resultado Corinthians sabe que mantendrá su primer lugar en el grupo esta fecha, pase lo que pase en el partido entre Platense y Peñarol.

El equipo brasileño tiene 10 puntos, mientras que el Calamar de Argentina está segundo con 6 unidades, con un encuentro menos.

Santa Fe, en tanto, quedó tercero con 2 puntos y está en una situación complicada, ya que está a cuatro de Platense con dos partidos por jugar.

Peñarol está cuarto con 1 punto, pero tiene un partido menos que Santa Fe. Con una victoria este jueves en Buenos Aires, el carbonero superará a los colombianos y quedará a 2 puntos de Platense, lo que lo meterá en la pelea por la clasificación a octavos de final.

Si empata estará a cinco de Platense con seis puntos por jugar, y si pierde quedará eliminado del torneo, ya que el Calamar se distanciará por ocho unidades.

Además, una victoria de Platense también eliminará definitivamente a Santa Fe, por lo que este resultado confirmaría a los dos clasificados del grupo con dos fechas de antelación.

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