Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h

El conductor de televisión Rafael Villanueva atropelló en enero pasado a una moto cuando conducía su auto. Ambos vehículos circulaban por Ruta 9 en el mismo sentido y el impacto se dio de atrás, resultando fallecido un hombre de 31 años, además de que una mujer de 39 quedó internada en CTI durante algunas semanas.

El caso está siendo llevado adelante por la Fiscalía de Rocha de 1° Turno , a cargo de Josefina García, quien como primera medida había pedido las cámaras de videovigilancia de la zona para conocer los recorridos del auto.

La causa no tuvo mayores novedades en los últimos meses, entre otras cosas, porque García estuvo de licencia médica durante varias semanas.

FRÍO Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

ACCIDENTE Una joven de 20 años está en CTI tras chocar en su bicicleta contra una moto en Canelones

Entre los elementos que se encuentran en la carpeta aparece una pericia que se realizó sobre los vehículos involucrados en el hecho. El examen de accidentología fue llevado adelante por Policía Científica y se extrajo información de la computadora del auto de Villanueva.

A las conclusiones a las que llegó la pericia, según supo El Observador, es que la moto a la que atropelló Villanueva circulaba con la "luz trasera apagada". Se presume que el “circuito” no estaba funcionando o la lámpara del interior de la óptica estaba quemada dado que el vehículo sí llevaba el foco delantero encendido al momento del siniestro.

Con respecto al auto de Villanueva, se estableció que manejaba a una velocidad mayor a 110 kilómetros por hora cuando se dio el impacto. Esto, según la pericia, puede haber influido en la reducción del campo visual que tenía el conductor.

En el mismo documento se indica que hay elementos “relevantes” de cómo fueron los hechos.

Embed

Una de las últimas solicitudes que recibió la Fiscalía fue por parte del abogado de la familia de la víctima, Rafael Silva, para que Villanueva presentara su permiso de conducir ante las autoridades.

El defensor, en su escrito, argumentó que el conductor de televisión usa lentes y es necesario saber si el documento está actualizado a la graduación que debe utilizar al momento de conducir.

Sin embargo, el abogado de Villanueva, Juan Fagúndez, no fue citado por la fiscal García hasta el momento.

El conductor de la moto, quien murió tras ser ingresado en un centro médico, no llevaba puesto casco, de acuerdo con la información policial que también es parte de los elementos que posee Fiscalía.

Por otro lado, días después del siniestro, se supo que Villanueva había pagado los gastos del sepelio a la familia.