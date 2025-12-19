Lubetkin expresó "desilusión" por no poder firmar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea este sábado

El canciller uruguayo Mario Lubetkin , expresó "desilusión" por no poder firmar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea como estaba programado este sábado en Foz de Iguazú , localidad brasileña donde se realizará la cumbre del bloque comercial sudamericano.

Tras diferencias internas en la Unión Europea , el acuerdo comercial se aplazó y desde el viejo continente buscan que se apruebe el próximo 12 de enero durante la cumbre en Paraguay .

"Respecto al Acuerdo con la Unión Europea, al cual le asignamos una importancia prioritaria por su relevancia para la integración de dos grandes bloques con lazos históricos y culturales, nos gustaría expresar nuestra desilusión de no poder firmarlo en el día de mañana, como estaba previsto , por la falta de consensos internos en el seno de la Unión Europea ", dijo Lubetkin este viernes en el Consejo del Mercado del Mercosur. Esta instancia reunió a los cancilleres de los Estados del Mercosur , también en Foz de Iguazú.

El Ejecutivo europeo esperaba firmar este tratado de libre comercio este sábado 20 de diciembre en Brasil, pero se vio obligado a postergarlo ante la falta de apoyo suficiente entre los países miembros. Francia se oponía al acuerdo e Italia buscaba postergarlo , mientras que el jueves miles de agricultores se movilizaron en Bélgica en contra del tratado .

Cerca del mediodía del jueves en Bruselas, comenzaron los disturbios con lanzamientos de objetos de parte de los manifestantes. En las proximidades del Parlamento Europeo y en la plaza de Luxemburgo, los policías antidisturbios dispararon mangueras con agua para dispersar a los manifestantes, que respondieron arrojando papas y otros objetos. Los efectivos también lanzaron gases lacrimógenos durante algunos minutos.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, había reconocido tras una conversación con Lubetkin que la firma del acuerdo "se había complicado". Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró "confiada" en la posibilidad de cerrar el acuerdo en los primeros días del 2026.

Negociado desde hace más de 25 años, este acuerdo permitiría al bloque europeo exportar más automóviles, maquinaria, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A cambio, facilitaría la entrada al viejo continente de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, algo que inquieta a los sectores afectados.

La cumbre de Paraguay en 2026

Además de la firma del tratado con la Unión Europea, el canciller uruguayo afirmó que esperan que durante la cumbre de Paraguay puedan "profundizar el Acuerdo con la India, avanzar en negociaciones sustantivas con Vietnam y avanzar hacia la concreción de acuerdos de libre comercio con Indonesia, Corea y el Reino Unido".

"Nuestro firme compromiso con un comercio y desarrollo sostenibles, así como con una agenda que posicione al Mercosur entre las mejores prácticas ambientales en sus procesos productivos. Al mismo tiempo, consideramos que no podemos permitir que la agenda de sostenibilidad se transforme en obstáculos para el comercio intrazona", agregó el ministro de Relaciones Exteriores este viernes.

Por otro lado, Lubetkin celebró que el bloque sudamericano concretara el Tratado de Libre Comercio (TLC) con el bloque europeo EFTA, integrado por Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Este acuerdo consta de comercio de bienes, servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, entre otros puntos.