Lubetkin explicó por qué tardó el comunicado de Cancillería sobre atentando en Australia: "Teníamos información de que podría haber algún uruguayo"

El canciller de la República, Mario Lubetkin , se refirió al atentado antisemita de este domingo en Australia, donde dos hombres mataron a al menos 16 personas durante una festividad judía que se desarrollaba en una playa y explicó la razón de la demora en la publicación de un comunicado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores por el caso.

" Tardamos en salir porque teníamos información de que podría haber algún uruguayo y no quería que saliéramos, al menos hasta tener la confirmación de que ni entre los muertos ni entre los heridos hubiera ciudadanos de nuestro país", aseguró el ministro en entrevista con el periodista Leonardo Sarro.

Tras esto, hizo una reflexión del caso: "Si seguimos por los caminos del odio, del antisemitismo, del racismo, vamos mal. Es otro llamado de atención" .

"Yo creo que el desafío nuestro es seguir teniendo la guardia alta, evitar que esto se transforme en una normalidad y darle mucha fuerza al tema ", continuó.

Para Lubetkin, ante este tipo de situaciones el objetivo "tiene que ser parar el odio y parar el antisemitismo". "Hay que buscar caminos, no basta decirlo. Son lindas las palabras, pero con estas palabras, evidentemente, no lo estamos logrando", aseveró.

El comunicado de Cancillería

La Cancillería de la República publicó un comunicado condenando el atentado y manifestando sus "condolencias y solidaridad al pueblo y al gobierno de Australia".

"Uruguay reafirma su más enérgico repudio a todo acto de violencia injustificado, así como a las manifestaciones de odio, extremismo, racismo y antisemitismo", reza el escrito.

El detalle del homicidio de 16 personas durante una festividad judía en Australia

Dos criminales dispararon este domingo durante una festividad judía en Bondi Beach, Sídney, dejando un balance de al menos 16 personas muertas y más de 20 heridos, según cifras de la Policía local.

Los servicios de emergencias trasladaron varios heridos a los hospitales de la zona, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo está en estado crítico, agregó la Policía.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo en un discurso televisado que fue "un ataque dirigido contra los judíos australianos", en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que debió ser "un día de alegría, una celebración de la fe".

"Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación", añadió, calificando de "héroes" a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron.

La Policía de Australia calificó el tiroteo como un acto "terrorista" y dijo haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa vinculado al "delincuente fallecido".

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado 'Chanukah by the Sea' con motivo de la festividad judía de Janucá, en el que participaban cerca de 1.000 personas, informó la Policía.

"Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos solo 'bang, bang, bang'. Parecía un arma potente", dijo a AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Entre los muertos se encuentra el rabino Eli Schlanger, nacido en Londres, padre de cinco hijos de 41 años que se desempeñaba como rabino asistente en el centro cultural judío Chabad de Bondi, contó su primo hermano al medio británico Jewish News.

Dirigentes del mundo condenaron el tiroteo, desde Europa a Estados Unidos, donde el presidente, Donald Trump, declaró que se trató de un acto "puramente antisemita".

Con información de AFP