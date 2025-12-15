Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Martes:
Mín  17°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / ATENTADO

Lubetkin explicó por qué tardó el comunicado de Cancillería sobre atentando en Australia: "Teníamos información de que podría haber algún uruguayo"

Cancillería emitió un comunicado oficial próximo a las 20:30 horas del domingo en el que ocurrió el atentado antisemita en Sidney

15 de diciembre 2025 - 13:01hs
El canciller de la República, Mario Lubetkin﻿

El canciller de la República, Mario Lubetkin﻿

Foto: Leonardo Carreño

El canciller de la República, Mario Lubetkin, se refirió al atentado antisemita de este domingo en Australia, donde dos hombres mataron a al menos 16 personas durante una festividad judía que se desarrollaba en una playa y explicó la razón de la demora en la publicación de un comunicado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores por el caso.

"Tardamos en salir porque teníamos información de que podría haber algún uruguayo y no quería que saliéramos, al menos hasta tener la confirmación de que ni entre los muertos ni entre los heridos hubiera ciudadanos de nuestro país", aseguró el ministro en entrevista con el periodista Leonardo Sarro.

Tras esto, hizo una reflexión del caso: "Si seguimos por los caminos del odio, del antisemitismo, del racismo, vamos mal. Es otro llamado de atención".

Más noticias
El canciller de la República, Mario Lubetkin
ACUERDO

"Sé lo que estamos haciendo": Lubetkin tras pedido de la B'nai B'rith de reanudar acuerdo entre ANII y Universidad Hebrea de Jerusalén

El canciller Mario Lubetkin. Archivo
POLÍTICA EXTERIOR

Lubetkin dijo que ve con "buenos ojos" eventual acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

"Yo creo que el desafío nuestro es seguir teniendo la guardia alta, evitar que esto se transforme en una normalidad y darle mucha fuerza al tema", continuó.

Para Lubetkin, ante este tipo de situaciones el objetivo "tiene que ser parar el odio y parar el antisemitismo". "Hay que buscar caminos, no basta decirlo. Son lindas las palabras, pero con estas palabras, evidentemente, no lo estamos logrando", aseveró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leosarro/status/2000561803210981608?s=20&partner=&hide_thread=false

El comunicado de Cancillería

La Cancillería de la República publicó un comunicado condenando el atentado y manifestando sus "condolencias y solidaridad al pueblo y al gobierno de Australia".

"Uruguay reafirma su más enérgico repudio a todo acto de violencia injustificado, así como a las manifestaciones de odio, extremismo, racismo y antisemitismo", reza el escrito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/2000360870971609248?s=20&partner=&hide_thread=false

El detalle del homicidio de 16 personas durante una festividad judía en Australia

Dos criminales dispararon este domingo durante una festividad judía en Bondi Beach, Sídney, dejando un balance de al menos 16 personas muertas y más de 20 heridos, según cifras de la Policía local.

Los servicios de emergencias trasladaron varios heridos a los hospitales de la zona, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo está en estado crítico, agregó la Policía.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo en un discurso televisado que fue "un ataque dirigido contra los judíos australianos", en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que debió ser "un día de alegría, una celebración de la fe".

"Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación", añadió, calificando de "héroes" a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron.

La Policía de Australia calificó el tiroteo como un acto "terrorista" y dijo haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa vinculado al "delincuente fallecido".

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado 'Chanukah by the Sea' con motivo de la festividad judía de Janucá, en el que participaban cerca de 1.000 personas, informó la Policía.

"Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos solo 'bang, bang, bang'. Parecía un arma potente", dijo a AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Entre los muertos se encuentra el rabino Eli Schlanger, nacido en Londres, padre de cinco hijos de 41 años que se desempeñaba como rabino asistente en el centro cultural judío Chabad de Bondi, contó su primo hermano al medio británico Jewish News.

Dirigentes del mundo condenaron el tiroteo, desde Europa a Estados Unidos, donde el presidente, Donald Trump, declaró que se trató de un acto "puramente antisemita".

Con información de AFP

Temas:

Lubetkin Australia Cancillería

Seguí leyendo

Las más leídas

Tanta falta de empatía: organización animalista cuestionó el accionar de una vecina de La Paloma con un elefante marino
ROCHA

"Tanta falta de empatía": organización animalista cuestionó el accionar de una vecina de La Paloma con un elefante marino

Pensaban que yo no era un jugador para Peñarol: el dolor del juvenil Felipe Barrenechea al revelar que no seguirá en el club porque le dijeron que no tenía ADN carbonero
FÚTBOL URUGUAYO

"Pensaban que yo no era un jugador para Peñarol": el dolor del juvenil Felipe Barrenechea al revelar que no seguirá en el club porque le dijeron que "no tenía ADN carbonero"

Palacio Salvo
Edificios que marcaron la ciudad

Palacio Salvo: el arquitecto que busca un faro desde hace 15 años, el sueño de un nuevo mirador y la torre del vigía que se devolverá a Montevideo

Washington Aguerre
PEÑAROL

Peñarol apuesta fuerte por el retorno de Washington Aguerre: mirá todas las movidas que analiza el aurinegro en el mercado de pases

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos